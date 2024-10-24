محمود حميدة يكشف عن حلم حققه له نجيب ساويرس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 10:09 مساءً - قال الفنان محمود حميدة، بعد تكريمه في حفل الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي: "لازم أشكر إيناس الدغيدي على الكلمة دي، أحسست أنها صادرة من القلب، رجعتني مدة في الزمن، تعاونا مع بعض طبعا وكل همنا كان بيبقى في الشغل وساعات مش بنركز إزاي الآخرين شايفنا اللي هما بيتعاونوا معانا في نفس العمل".

كواليس محمود حميدة وإيناس الدغيدي

وتابع: "الكلمة دي وضحت لي حاجات كتير جدا إزاي كنا متفاهمين رغم إنه كان بيحصل ساعات خناقات بس صافي يا لبن بعد العمل".

حلم محمود حميدة

وتابع: "النهاردة السعادة مضاعفة بشكل كبير كدا خصوصا إن في حاجة شخصية لازم أقولها في اليوم دا.. كان عندي حلم كبير بس معرفتش أحققه.. كنت عايز أعمل مدينة يقام عليها كل المهرجانات الفنية مش سينما بس لكن معرفتش أعمله.

وأضاف: الحلم دا حققه نجيب ساويرس وسميح ساويرس لما سمعت إن فيه مهرجان هيعملوه على البحر الأحمر، متابعا: كانت سعادتي مضاعفة لوجودي اليوم وتكريمي من مهرجان الجونة السينمائي وأنه ميقفش أبدا إن شاء الله".

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