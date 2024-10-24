نجيب ساويرس: الإنسانية تعاني في غزة ولبنان والسودان ورسالتنا أوقفوا الحرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:57 مساءً - وجه رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، رسالة قوية للعالم خلال كلمته بحفل الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي.

معاناة الإنسانية في غزة ولبنان ورسالة السينما

وقال نجيب ساويرس: "الإنسانية تعاني في غزة ولبنان والسودان وأوكرانيا.. السينما توصل رسالة مباشرة للقلب.. أوقفوا الحرب".

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي الدولي، يُعد واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي. يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين.

وذلك بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

حفل الافتتاح من إخراج أحمد الجارحي وsenior producer رشا ناجح وproducer يحيى الغريب وتصميم إضاءة مازن المتجول وDESIGNER كريم الحيوان وart director كريم أسامة وتصميم ملابس غدير خالد وتصميم الرقصات ليلى غالب.

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