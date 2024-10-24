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نجيب ساويرس يمازح شقيقه سميح في حفل افتتاح مهرجان الجونة - أخبار كلمتك

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نجيب ساويرس يمازح شقيقه سميح في حفل افتتاح مهرجان الجونة - أخبار كلمتك

نجيب ساويرس يمازح شقيقه سميح في حفل افتتاح مهرجان الجونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:57 مساءً - مازح رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، شقيقه رجل الأعمال المهندس سميح ساويرس مؤسس مدينة الجونة.

نجيب ساويرس يمازح سميح ساويرس

وقال نجيب ساويرس خلال كلمته بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته السابعة:"أنا بحب السينما وسميح دخل متأخر، عمرنا كإخوات ما اشتغلنا سوا في أي حاجة، فالحمد لله لقينا حاجة نقدر نعملها مع بعض، وهي مهرجان الجونة السينمائي الدولي".

اسكتش كوميدي على خشبة مسرح افتتاح الجونة

وشهد حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، تقديم أحمد الغندور الشهير ب "الدحيح"، اسكتش كوميدي على خشبة مسرح حفل الافتتاح، وذلك وسط حضور نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم من بينهم المهندس نجيب ساويرس، مؤسس المهرجان ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، والمهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة المهرجان، والفنانة القديرة يسرا، عضو المجلس الاستشاري الدولي للمهرجان.

كما حضر المهندس عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، والأستاذ عمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك للمهرجان، والمخرجة القديرة ماريان خوري، المديرة الفنية للمهرجان.

ويستمر المهرجان حتى الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، ويُعد من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، حيث يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.

ويُعد مهرجان الجونة السينمائي، واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي.

 

ويسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي.

 

 كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

 

حفل الافتتاح من إخراج أحمد الجارحي وsenior producer رشا ناجح وproducer يحيي الغريب وتصميم إضاءة مازن المتجول وDESIGNER كريم الحيوان وart director كريم أسامة وتصميم ملابس غدير خالد وتصميم الرقصات ليلى غالب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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