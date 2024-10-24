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محمد الشرنوبي ونوران أبو طالب وهنا يسري يقدمون ميدلي لأشهر أغاني الأفلام بمهرجان الجونة - أخبار كلمتك

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محمد الشرنوبي ونوران أبو طالب وهنا يسري يقدمون ميدلي لأشهر أغاني الأفلام بمهرجان الجونة - أخبار كلمتك

محمد الشرنوبي ونوران أبو طالب وهنا يسري يقدمون ميدلي لأشهر أغاني الأفلام بمهرجان الجونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:57 مساءً - شهد حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، تقديم النجوم الشباب محمد الشرنوبي، ونوران أبو طالب، وهنا يسري، "ميدلي" لأشهر أغاني أفلام السينما المصرية من ألحان ماهر الملاخ.

وضم المديلي أغنيات، "برضاك" و"تمر حنة" و"طير بينا يا قلبي" و"إحنا التلاتة"، "والله ولعب الهوى"، و"الكيمي كا"، "مسمعتش يا غايب"، و"قالك ايه"، و"كابوريا"، و"بس أنت تغني" و"ولا بنخاف" و"أصحاب أنا وأنت ولا؟"، و"النور مكانه في القلوب"، و"هي إيه الحياة" و"يالي نسيت الغرام"، و"علي صوتك"، و"ده مكانا في حتة تانية" و"عيش". 

حفل مهرجان الجونة

ويشهد الحفل حضور نخبة من نجوم وصنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم من بينهم المهندس نجيب ساويرس، مؤسس المهرجان ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، والمهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة ورئيس مجلس إدارة المهرجان، والفنانة القديرة يسرا، عضو المجلس الاستشاري الدولي للمهرجان.

حضور حفل مهرجان الجونة

كما حضر المهندس عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، والأستاذ عمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك للمهرجان، والمخرجة القديرة ماريان خوري، المديرة الفنية للمهرجان.

ويستمر المهرجان حتى الأول من نوفمبر، ويُعد من أبرز الأحداث السينمائية في المنطقة، حيث يهدف إلى دعم وتعزيز صناعة السينما في مصر والعالم.

ويُعد مهرجان الجونة واحدًا من أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تقديم مجموعة متنوعة من الأفلام لجمهور شغوف ومتحمس للفن السينمائي.

 

و يسعى المهرجان إلى تعزيز التواصل بين الثقافات عبر السينما وربط صناع الأفلام في المنطقة بنظرائهم الدوليين، بهدف تشجيع التعاون والتبادل الثقافي. 

 

كما يلتزم المهرجان باكتشاف أصوات سينمائية جديدة، ويطمح لأن يكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال "منصة الجونة السينمائية"، ذراعه الصناعية المخصصة لدعم وتطوير مشاريع السينما.

حفل الافتتاح من إخراج أحمد الجارحي وsenior producer رشا ناجح وproducer يحيي الغريب وتصميم إضاءة مازن المتجول وDESIGNER كريم الحيوان وart director كريم أسامة وتصميم ملابس غدير خالد وتصميم الرقصات ليلى غالب.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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