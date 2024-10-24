مشاهير العرب - «هكون نجم كبير».. علي ربيع يتصدر التريند بعد بودكاست «فايق ورايق» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:36 مساءً - علي ربيع.. تصدر الفنان علي ربيع تريند جوجل خلال الساعات الماضية بعد تصريحاته المثيرة حول بدايته الفنية من خلال المسرح.

وقال علي ربيع ، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم فايق بـ بودكاست «فايق ورايق»: إن أحد أصدقائه هو من أكتشف موهبته الفنية وبدأ يأخذ بيده ويوجهه إلى الطرق الصحيح ليبدأ مشواره الفني مؤكدًا أنه سوف يكون نجم كبير في المستقبل.

وأكد ربيع، أنه لم يكن يخطط لدخول الوسط الفني قائلا: «المسرح قصة جميلة، أنا مكنتش عايز أمثل أبدًا، ولا دي حاجة جوايا بس كنت بقلد الناس كويس جدًا في الشارع، وفي واحد صاحبي قالي إنت لازم تروح المسرح وأنت موهوب وهتكسر الدنيا وهو اللي وجهني، لحد ماروحت المسرح على إيده».

واستكمل علي ربيع مازحا: «كنت بروح مسرح الجامعة عشان التكييف، والجو هناك حلو عكس باقي الجامعة، وشوفت بقا اللي بيعملوه في المسرح وعجبني روحت لرئيس الفريق وقالي تعالى بكرة الساعة 10 الصبح».

وكشف علي ربيع عن شعوره في أول يوم له على خشبة المسرح قائلا: «روحت المسرح وكنت محرج والناس هناك جامدين، ورئيس الفريق كان محمد أوتاكا وقالي عايز تمثل قولتله لا، قالي إنت معايا في الفريق، وبدأت من تحت لحد ما بقيت أحسن ممثل جامعات مصر في المسرح، وقعد أمثل عشان الناس كانت مبسوطة ولحد دلوقتي الناس لو مش مبسوطة أنا هبطل تمثيل 175.

آخر أعمال علي ربيع

يستعد الفنان علي ربيع لطرح أحدث أعماله الفنية بعنوان «الصفا الثانوية بنات» خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإخراج محمود أمين، وإنتاج أحمد السبكى.

ومؤخرا عرض لـ علي ربيع فيلم «ع الماشي» والذي تم عرضه في موسم صيف 2024، ودارت احداثه في إطار اجتماعي فانتازي كوميدي.

ودارت أحداث الفيلم حول شاب كسول يجسد شخصيته على ربيع، اسمه هادي هادي عبد الهادي، ويعمل كول سنتر، ويكتشف فجأة إصابته بمرض نادر يجبره على المشي بشكل مستمر في حياته مما يدخله في أزمات عديدة.

وضم فيلم ع الماشي عدد من نجوم الفن أبرزهم: علي ربيع، كريم عفيفي، صلاح عبد الله، آية سماحة، انتصار، مصطفى غريب، إسماعيل فرغلي، محمد رضوان، أحمد فهيم، ومن إخراج محمد حمدي الخبيري.