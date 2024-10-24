مشاهير العرب - «عرفت أنا مين».. طارق الشيخ يزيح الستار عن أحدث أعماله الغنائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:36 مساءً - أطلق المطرب الشعبي طارق الشيخ ، اليوم الخميس، أحدث أعماله الغنائية بعنوان «عرفت أنا مين»، عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

أغنية «عرفت أنا مين»، من كلمات خالد صالح وألحان مصطفى جمال وتوزيع مصطفى أبو رية، وتم طرحها على طريقة الفيديو كليب.

آخر أعمال طارق الشيخ

ومؤخرا طرح الفنان طارق الشيخ، أغنية بعنوان «موجوع والهم قتلني»، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومختلف المنصات الرقمية، وحققت نجاح كبير بين الجمهور.

والأغنية من كلمات أحمد حمتو وألحان كيمو الديب وتوزيع قط كرموز، وتقول كلماتها: موجوع والهم قتلني وغصب عني دموعي بتبان، وبحاول أداري كتير أني أنا مكسور وأني أنا تعبان، بس أنا ف الآخر بضعف اعمل إيه طب منا إنسان، إنسان والحزن كسرني لكن مضطر أني أنا مشكيش، وبحاول أني أتأقلم مهما اتألم لازم أعيش، والنبي ياعيوني بلاش الدمعة ياريت آه متفضحنيش».