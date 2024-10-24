أمينة خليل: أنا من عائلة مهرجان الجونة ومتحمسة لرؤية الأفلام القصيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:31 مساءً - قالت الفنانة أمينة خليل:"من أول سنة جونة وانا حاسة إني من عيلة مهرجان الجونة والدورة السابعة للمهرجان أشعر بأن دوري مهم كوني عضو لجنة تحكيم".

حماس أمينة خليل

وأضافت:"بحب جدا أروح أتفرج على الأفلام القصيرة لا سيما في كل دورات مهرجان الجونة السينمائي، ومتحمسة جدا لرؤية كل الأفلام وأبارك لكل الناس اللى أفلامها ستعرض الدورة الحالية".

عناصر فوز الأفلام في مهرجان الجونة

وتابعت:"هناك معايير وعناصر كتير بندور عليها في الإخراج والتمثيل وحركة الكاميرات والتمثيل والانطباع الكامل اللي من خلالها بنختار الفيلم الفائز، والاختلاف مطلوب في الاختيار".

ولفتت:"سأبدأ تصوير مسلسل رمضاني سيتم تصويره بعد العودة من الجونة".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية