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أمينة خليل: أنا من عائلة مهرجان الجونة ومتحمسة لرؤية الأفلام القصيرة - أخبار كلمتك

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أمينة خليل: أنا من عائلة مهرجان الجونة ومتحمسة لرؤية الأفلام القصيرة - أخبار كلمتك

أمينة خليل: أنا من عائلة مهرجان الجونة ومتحمسة لرؤية الأفلام القصيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:31 مساءً - قالت الفنانة أمينة خليل:"من أول سنة جونة وانا حاسة إني من عيلة مهرجان الجونة والدورة السابعة للمهرجان أشعر بأن دوري مهم كوني عضو لجنة تحكيم".

حماس أمينة خليل 

وأضافت:"بحب جدا أروح أتفرج على الأفلام القصيرة لا سيما في كل دورات مهرجان الجونة السينمائي، ومتحمسة جدا لرؤية كل الأفلام وأبارك لكل الناس اللى أفلامها ستعرض الدورة الحالية".

عناصر فوز الأفلام في مهرجان الجونة

وتابعت:"هناك معايير وعناصر كتير بندور عليها في الإخراج والتمثيل وحركة الكاميرات والتمثيل والانطباع الكامل اللي من خلالها بنختار الفيلم الفائز، والاختلاف مطلوب في الاختيار".

ولفتت:"سأبدأ تصوير مسلسل رمضاني سيتم تصويره بعد العودة من الجونة".

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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