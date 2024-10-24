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مشاهير العرب - بعد حريق منزله.. أبو الليف: حوريكم بيتي وهو تراب عشان العين اللي بصالي تفرح - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد حريق منزله.. أبو الليف: حوريكم بيتي وهو تراب عشان العين اللي بصالي تفرح - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد حريق منزله.. أبو الليف: حوريكم بيتي وهو تراب عشان العين اللي بصالي تفرح - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:19 مساءً - حرص المطرب أبو الليف على طمأنة جمهوره ومحبيه عليه، بعد أن خسر منزله إثر اندلاع حريق هائل بمنزله في حدائق الأهرام بسبب ماس كهربائي.

وشارك أبو الليف متابعيه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مقطع فيديو للمنزل وعلق قائلا «ألف حمد وشكر ليك يارب خروجي أنا وأولادي وزوجتي سالمين من الحريق، وأشكر كل اللي اتصل بي واطمأن جزاكم الله كل خير ولايرينا الله فيكم أي مكروه يارب، وحبيت أوريكم بيتي وهوه تراب علشان العين إللي بصالي تفرح وحسبي الله ونعم الوكيل شكرا».

حريق شقة المطرب أبو الليف

وعن تفاصيل حريق شقة المطرب أبو الليف، كشفت التحريات الأولية أن الحريق بدأ بالتهام النيران داخل غرفة الأطفال، وتصاعدت أدخنة كثيفة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة المطرب أبو الليف دون وقوع ثمة إصابات أو خسائر بشرية.

وأوضحت التحريات حول سبب حريق شقة المطرب أبو الليف، يكمن في ماس كهربائي.

آخر أعمال أبو الليف

يستعد الفنان أبو الليف لطرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان «بركاوى» والمقرر طرحها خلال الفترة المقبلة عبر قناته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «يوتيوب».

الأغنية من كلمات رامي جمال الدين وألحان أحمد برازيلى وتوزيع جو حنا، وسوف يقوم أبو الليف بطرحها بالتزامن مع موسم الصيف، على كل المنصات الإلكترونية والمحطات الفضائية.

ومؤخرا طرح أغنية «الراجل الحنين رزق»، على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وهي من كلمات السيد علي وألحان وتوزيع رامي المصري وجيتار مصطفى أصلان، وتم التسجيل في استوديو طرب ومكس وماستر هاني محروس.

كما طرح أغنية «الدنيا بنك» وهي من كلمات محمود شوقى وألحان رنا طارق وتوزيع وميكس وماستر أسامة عبد الهادى، وحققت الأغنية نجاح جماهيري كبير.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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