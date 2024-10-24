من مهرجان الجونة، يسرا اللوزي توجه رسالة قوية للعالم دفاعا عن فلسطين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:18 مساءً - وجهت الفنانة يسرا اللوزي، رسالة قوية للعالم دفاعا عن الفلسطينيين، من خلال الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

وقالت يسرا اللوزي: "الإبادة اللي بتحصل في الأراضي المحتلة دلوقتي بتبين لنا إن الإنسانية اللي كنا فاكرين إنها موجودة في العالم مش موجودة، فإحنا كلنا مهزوزين وحاسين بالقهر والعجز، وأتمنى من خلال الفن نقدر نوصل صوتنا للعالم اللي رافض يقبل الحقيقة".

شعار مهرجان الجونة

وتابعت: “شعار مهرجان الجونة السينمائي الدولي ”سينما من أجل الإنسانية" فأتمنى نوصل رسالتنا للعالم كله".



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وأضافت: "حضرت من أول الدورة الأولى لمهرجان الجونة وبشوف في كل دورة تجديد وتطوير واكتشاف مواهب جديدة ووجود مشاريع فنية جديدة".

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