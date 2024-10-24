أبرز إطلالات النجمات على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:18 مساءً - شهدت السجادة الحمراء لـ مهرجان الجونة السينمائي، توافد عدد كبير من النجمات اللاتي حرصن على حضور حفل افتتاح الدورة السابعة.

وأطلت الفنانات بإطلالات مميزة وتنوعت أشكال وألوان الفساتين التي ظهرن بها أمام عدسات المصورين، ومن أبرز النجمات اللاتي حرصن على الحضور: يسرا ومنة شلبي وهند صبري وأمينة خليل وجميلة عوض وداليا البحيري وإلهام شاهين.

الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي

وانطلقت اليوم الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار “سينما من أجل الإنسانية”، بحضور كوكبة من نجوم ونجمات الفن.

وزين شعار مهرجان الجونة السينمائي "سينما من أجل الإنسانية" شوارع وميادين مدينة الجونة بالبحر الأحمر، وانتشرت لافتات وبوسترات المهرجان في الشوارع لاستقبال ضيوف الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

برنامج نافذة على فلسطين

ويستمر مهرجان الجونة السينمائي في تقديم برنامجه الخاص للأفلام الفلسطينية تحت عنوان "نافذة على فلسطين" وذلك للعام الثاني على التوالي وضمن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان والتي تقام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل.

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