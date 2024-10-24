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نجيب وسميح ساويرس على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة 2024 (صور) - أخبار كلمتك

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نجيب وسميح ساويرس على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة 2024 (صور) - أخبار كلمتك

نجيب وسميح ساويرس على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة 2024 (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 09:04 مساءً - شهد حفل افتتاح  مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة، حضور المهندس نجيب ساويرس، والمهندس سميح ساويرس، على السجادة الحمراء للمهرجان. 

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نجيب وسميح ساويرس في مهرجان الجونة السينمائي 

وشهدت السجادة الحمراء أيضا حضور عمرو منسي ومريان خوري.

وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار “سينما من أجل الإنسانية”، بحضور كوكبة من نجوم ونجمات الفن.

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وزين شعار مهرجان الجونة السينمائي "سينما من أجل الإنسانية" شوارع وميادين مدينة الجونة بالبحر الأحمر، وانتشرت لافتات وبوسترات المهرجان في الشوارع لاستقبال ضيوف الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

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برنامج نافذة على فلسطين

ويستمر مهرجان الجونة السينمائي في تقديم برنامجه الخاص للأفلام الفلسطينية تحت عنوان "نافذة على فلسطين" وذلك للعام الثاني على التوالي وضمن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان والتي تقام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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