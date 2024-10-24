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رانيا يوسف: مهرجان الجونة مهم للفنان علشان بيعمل تحديث لنفسه - أخبار كلمتك

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رانيا يوسف: مهرجان الجونة مهم للفنان علشان بيعمل تحديث لنفسه - أخبار كلمتك

رانيا يوسف: مهرجان الجونة مهم للفنان علشان بيعمل تحديث لنفسه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:55 مساءً - قالت الفنانة رانيا يوسف: “الحمد لله فيه حاجات فنية اتصورت الفترة اللي فاتت كانت كويسة بالنسبة لي زي ”بقينا اتنين" وحاليا بصور روج أسود".

قوة مهرجان الجونة السينمائي

وتابعت: "مهرجان الجونة السينمائي الدولي من المهرجانات السينمائية اللي إحنا بنحب نشارك فيها، وهي مهمة بالنسبة للفنان علشان يعمل تحديث لنفسه، وإحنا بنحب الجونة وبنحب مهرجان الجونة خاصة إنه بيجيب أفلام حلوة الحقيقة".

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تكريم محمود حميدة بمهرجان الجونة

وعلقت على تكريم الفنان محمود حميدة في الدورة السابعة بمهرجان الجونة، قائلة: "أشكر المهرجان على تكريم الفنان الكبير".

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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