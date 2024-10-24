مشاهير العرب - قائمة المشاركون في سمبوزيوم «وجوه الفيوم» بمهرجان الفيوم السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:39 مساءً - يشهد سمبوزيوم «وجوه الفيوم» لـ مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة مشاركة فنانين من عدة دول عربية وأجنبية.

وجاءت قائمة المشاركون في سمبوزيوم «وجوه الفيوم» تضم 10 فنانين من 8 دول مختلفة وهم «مصر، الكويت، العراق، سوريا، بلجيكا، فرنسا، فنلندا، كوريا الجنوبية. ط

وكان لـ الكويت نصيب الأسد في قائمة المشاركون في هذا الحدث حيث بلغ عددهم ثلاثة وهم ليلى دشتي، دانة الخشتي، وعائشة الذياب، بينما يشارك من مصر الدكتورة داليا فؤاد، ومن بلجيكا ستار نعمة، ومن فرنسا الفنان هيرفيه كونستانت، ومن كوريا الجنوبية، البروفيسور Sou، ومن العراق جلال علوان، ومن سوريا خالد الساعي، من فنلندا يوها بيكا فايسانن.

ويهدف السمبوزيوم «وجوه الفيوم» إلى استكشاف المساحات المشتركة بين الفن التشكيلي والسينما، مسلطا الضوء على التقارب بين الصورة السينمائية واللوحة الفنية.

موعد انطلاق فعاليات مهرجان الفيوم

من المقرر انطلاق فعاليات مهرجان الفيوم يوم 25 نوفمبر القادم وتمتد حتى يوم 30 من نفس الشهر، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ووزارة الثقافة وجامعة الفيوم.

وجاءت إدارة المهرجان مكونة من المخرج هاني لاشين رئيسا والفنان سيد عبد الخالق مديرا للمهرجان والكاتب والناقد عصام زكريا مستشارا فنيا والكاتبة والناقدة ناهد صلاح مديرا فنيا والفنان أحمد مجدي مستشارا للمهرجان وعضو مجلس الأمناء والدكتور سمير شاهين نائبا لرئيس المهرجان والمذيعة نرمين عامر أمينا عاما وتنظمه مؤسسة مسار للثقافة والفنون.