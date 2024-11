أول صور من مسرح حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:38 مساءً - بدأ، منذ قليل، استقبال ضيوف حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي في مسرح مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، والذي يقام به حفل الافتتاح، وسط حضور كبير من نجوم الفن من مصر والعالم.

حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح العديد من الفقرات والتكريمات المهمة، والتي كشف عنها المهرجان في وقت سابق، وعلى رأسها تكريم الفنان محمود حميدة بجائزة الإنجاز الإبداعي.

الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي

وتقام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي خلال الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل، تحت شعار "سينما من أجل الإنسانية".

ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة قرابة الـ 71 فيلما روائيا وتَسجيليًا طويلًا وقصيرًا من 40 دولة، حيث يتنافس عدد من هذه الأعمال في مسابقات المهرجان المختلفة، كما ينافس بعضها على جائزة سينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء.

الأفلام المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي

ويتضمن البرنامج هذا العام أفلامًا حائزة على جوائز من مهرجانات دولية مرموقة، منها الفيلم الليتواني (Toxic) "سام" للمخرجة Saulė Bliuvaitė سولي بلوفايت الفائز بأربع جوائز في Locarno Film Festival مهرجان لوكارنو.

كما يعرض المهرجان أيضًا فيلم (The Seed of the Sacred Fig) "بذرة التين المقدس" للمخرج الإيراني Mohammad Rasoulof محمد رسولوف، الذي يمثل ألمانيا في جوائز الأوسكار العام المقبل، وكان قد حصل على جائزتي التحكيم الخاصة وFipresci فيبرسي من مهرجان كان.

بالإضافة إلى فيلم (The Substance) "المادة" للمخرجة Coralie FARGEAT كورالي فارجاه، الفائز بجائزة السيناريو في مهرجان كان السينمائي، وفيلم (Dying) "الاحتضار" للمخرج Matthias Glasner ماتياس غلاسنر، الحاصل على جائزة الدب الفضي لأفضل سيناريو في مهرجان برلين السينمائي.

وأيضًا يتضمن البرنامج فيلم (Stranger) "غريب" للمخرج Zhengfan Yang شونغفان يانغ، الفائز بالجائزة الكبرى في مسابقة بروكسيما بمهرجان كارلوفي فاري (يضم فريق البرمجة Nicole Guillemet نيكول جيميه، Teresa Cavina تيريزا كافينا، Raman Chawla رامان شاولا، Mouwafak Chourbagui موفق الشوربجي)".

