مشاهير العرب - إسعاد يونس تعلق على التعاون مع إسلام إبراهيم في «تيتا زوزو».. ماذا قالت؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:18 مساءً - أعربت الفنانة إسعاد يونس عن سعادتها بالتعاون مع الفنان إسلام إبراهيم، في مسلسل «تيتا زوزو»، الذي عرض عبر شاشة DMC، مشيرة إلى أنه من النجوم الذين يمتلكون موهبة كبيرة.

وقالت إسعاد يونس، خلال لقائها مع الإعلامية فاطمة مصطفى: إنها سعيدة بالتعاون مع إسلام إبرهيم، فهو شخصية يحبها الجميع، مردفة: «المسلسل كله بيعشقه عشق بجنون، وكمان راح ذاكر الدور بشكل كويس جدا، والذاكرة بتتفرمط، وكمان تحولاته كتير جدا».

وأضافت إسعاد يونس، عن شخصيته في الحقيقة، يشبه شخصية رشدي في المسلسل، مشيرة إلى أن إبراهيم عنده قدرات مذهلة وربنا يستر في آخر المسلسل، وزي النسمة في البلاتوه.

وتابعت إسعاد يونس: «دايما خطابي للستات بكشف سني، وأقول أنا سني كذا، وبعمل كدا وأنا سن أد كدا، وده عشان يكون ليهم دوافع، ومتتقلش كلمة أنا سني كبر، وده بيبدأ عندهم من سن 48 سنه، وده لأننا مجتمع مش ودود مع كبار السن، فدى الفكرة اللي عاوزة أوصلها».

آخر أعمال إسعاد يونس

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال إسعاد يونس مسلسل تيتا زوزو الذي عرض عبر شاشة DMC مؤخرا.

مسلسل تيتا زوزو

مسلسل تيتا زوزو تدور أحداثه في إطار درامي كوميدي حيث يناقش العديد من القضايا والمشكلات الاجتماعية من بينها المشكلات الزوجية داخل الأسر، والذي ينعكس على تربية الأبناء وانشغال الآباء والأمهات بخلافاتهم الزوجية وعدم التركيز مع أبنائهم ما يؤثر بالسلب عليهم، وتكون الجدة الأرملة زوزو.