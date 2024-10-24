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مشاهير العرب - إيهاب توفيق يستعد لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات البيت الفني - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - إيهاب توفيق يستعد لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات البيت الفني - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيهاب توفيق يستعد لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات البيت الفني - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:18 مساءً - يستعد الفنان إيهاب توفيق ، لإحياء حفل غنائي ساهر ضمن فعاليات البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، حسبما أعلن تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني.

ويقام حفل إيهاب توفيق، ضمن فعاليات البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، على مسرح البالون في 14 نوفمبر المقبل، وذلك الاتفاق مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، وتحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو.

إيهاب توفيق

وأشار الفنان تامر عبد المنعم، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، في بيان له، إلى أنهم يهدفوا من خلال الحفلات إلى إسعاد الجمهور المصري العاشق للفن وأيضا تقديم فرقتي رضا والقومية في ثوبهما الجديد، موضحا أن حفل 14 نوفمبر سوف يتضمن استعراض جديد لفرقة رضا للفنون الشعبية بعنوان «خان الخليلي» وهي من ألحان الموسيقار علي إسماعيل ولم يسبق تصميمه من قبل.

وأكد أن الحفل سوف يشهد العديد من العروض الاستعراضية والمسرحية قائلا:«شهد الحفل تقديم استعراض «الزار» للفرقة القومية للمصممة الاستعراضية رحمة عمرو، بالإضافة لتقديم استعراض مشترك للفرقتين يحمل اسم «المولد» وهو من ألحان وتوزيع وكلمات الموسيقى محمد مصطفى رجب ومستوحى من الفولكلور الشعبي المصري في عالم الموالد وسوف يصممه المصمم الشهير محمد قذافي، مشيرًا إلى أن الاستعراضات ستقدم في إطار درامي من خلال إنتاج ضخم ومبهر يليق باسم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

آخر أعمال إيهاب توفيق

طرح المطرب إيهاب توفيق، خلال الفترة الماضية أجدد أعماله الغنائية بعنوان «كله هيدلع»، ويتعاون فيها مع مطرب المهرجانات إسلام شيندي، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

ومؤخرا طرح أغنية «أيوه يا غشاش»، الذي طرحها خلال الفترة الماضية، عبر قناته على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومختلف منصات الموسيقى الرقمية.

أغنية «أيوة يا غشاش»، من كلمات خالد البشبيشي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى نور، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند، وتقول كلماتها: «تبين غير المتداري جواك على طول، وكمان في عينيك حكايات دايماً عكس ما بتقول، بتبين غير المتداري جواك على طول، وخلاص مفيهاش راجعه مابينا وأنت المسؤول».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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