الرئيس التنفيذي لأوراسكوم: ندعم كل الفعاليات الفنية والثقافية بأوروبا والعالم العربي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:17 مساءً - مهرجان الجونة السينمائي ، قال المهندس عمرو الحمامصي الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم للتنمية:"المجموعة في شغلها سواء في أوروبا أو شمال إفريقيا والخليج، بتدعم كل أنواع المهرجانات والفعاليات الثقافية والرياضية والمجتمعية".

دعم مهرجان الجونة

وأضاف:"متحمسون لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، ونمد له كل الدعم من حيث المكان الممتع والمبهر والأجواء الرائعة".

دعم الشباب في مجال السينما

وتابع:"بعد انتهاء المهرجان السينمائي بنعمل فعاليات ثقافية وفنية أخرى وبندعم كل الشباب الجديد اللي داخل في مجال السينما سواء الكتاب أو المخرجين أو حتى الممثلين أو مديري التصوير".

10 بدل رجالي تخطف الأنظار على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة 2024 (صور) أبرزهن نسرين طافش ونجلاء بدر، توافد نجمات الفن على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة (صور)

تركيز مهرجان الجونة السينمائي

ولفت إلى أن مهرجان الجونة منذ بدايته كان تركيزه على السينما من أجل الإنسانية واللي بنشوفه من ظروف إقليمية بيكون تركيزنا على الأفلام المهتمة بالقضايا الإنسانية.

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