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الرئيس التنفيذي لأوراسكوم: ندعم كل الفعاليات الفنية والثقافية بأوروبا والعالم العربي - أخبار كلمتك

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الرئيس التنفيذي لأوراسكوم: ندعم كل الفعاليات الفنية والثقافية بأوروبا والعالم العربي - أخبار كلمتك

الرئيس التنفيذي لأوراسكوم: ندعم كل الفعاليات الفنية والثقافية بأوروبا والعالم العربي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:17 مساءً -  مهرجان الجونة السينمائي ، قال المهندس عمرو الحمامصي الرئيس التنفيذي لمجموعة أوراسكوم للتنمية:"المجموعة في شغلها سواء في أوروبا أو شمال إفريقيا والخليج، بتدعم كل أنواع المهرجانات والفعاليات الثقافية والرياضية والمجتمعية".

دعم مهرجان الجونة 

وأضاف:"متحمسون لمهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، ونمد له كل الدعم من حيث المكان الممتع والمبهر والأجواء الرائعة".

دعم الشباب في مجال السينما

وتابع:"بعد انتهاء المهرجان السينمائي بنعمل فعاليات ثقافية وفنية أخرى وبندعم كل الشباب الجديد اللي داخل في مجال السينما سواء الكتاب أو المخرجين أو حتى الممثلين أو مديري التصوير".

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تركيز مهرجان الجونة السينمائي

ولفت إلى أن مهرجان الجونة منذ بدايته كان تركيزه على السينما من أجل الإنسانية واللي بنشوفه من ظروف إقليمية بيكون تركيزنا على الأفلام المهتمة بالقضايا الإنسانية.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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