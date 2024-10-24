نجلاء بدر: مهرجان الجونة يصدر طاقة إيجابية للشباب وبحب غيرة محمود حميدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:17 مساءً - قالت الفنانة نجلاء بدر: "كل مرة أتفاجئ بحاجة جديدة في مهرجان الجونة، وأنا بحب المهرجان وحاسة إننا كبرنا مع المهرجان وحضرنا ميلاده وتطوره، والأحلى إنه مهرجان شبابي، والشباب استفادوا سواء من ورش أو لقاءات ومن تواجد مجموعة كبيرة من المخرجين الكبار".

طاقة مهرجان الجونة الإيجابية



وتابعت: "مهرجان الجونة السينمائي عنده طاقة إيجابية حلوة أوي خاصة للشباب وأنا مبسوطة جدا بهذا الأمر".

ولفتت: "سأشارك في مسلسل رمضاني من 30 حلقة وحاليا نحن في بداية التصوير".

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تكريم محمود حميدة في مهرجان الجونة

وأشارت: "محمود حميدة العشق والحب الأول والأخير وأنا بحبه ومن معجبيه وهو عارف كده ويستحق الكثير من التكريمات وهو فنان له تاريخ كبير وثقافة خاصة وعنده عزة للفن وبحب غيرته على الفن".

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