عاجل:مليشيا الحوثي تكشف عن ضحايا نتيجة ضربات عسكرية سعودية - أخبار كلمتك

عاجل:مليشيا الحوثي تكشف عن ضحايا نتيجة ضربات عسكرية سعودية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. الفنانة لبلبة تلفت الأنظار بفستان أسود - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. الفنانة لبلبة تلفت الأنظار بفستان أسود - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف منير وأشرف عبد الباقي بإطلالة أنيقة خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شريف منير وأشرف عبد الباقي بإطلالة أنيقة خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:16 - أحمد عز يهدي جائزته بمهرجان القاهرة السينمائي إلى الزعيم عادل إمام - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:16 - أحمد عز يهدي جائزته بمهرجان القاهرة السينمائي إلى الزعيم عادل إمام - أخبار كلمتك

محمد صلاح يسخر من روبرتسون بسبب نجم ليفربول الشاب - أخبار كلمتك

محمد صلاح يسخر من روبرتسون بسبب نجم ليفربول الشاب - أخبار كلمتك

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية - أخبار كلمتك

أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية - أخبار كلمتك

الاحتلال يشن غارة علي الضاحية الجنوبية ببيروت - أخبار كلمتك

الاحتلال يشن غارة علي الضاحية الجنوبية ببيروت - أخبار كلمتك

كواليس لقاء الـ 120 دقيقة، بايدن يخبر ترامب بأسرار الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

كواليس لقاء الـ 120 دقيقة، بايدن يخبر ترامب بأسرار الشرق الأوسط - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: لا ندخر جهدًا بالتنسيق مع أجهزة الدولة لدعم المصريين في لبنان - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: لا ندخر جهدًا بالتنسيق مع أجهزة الدولة لدعم المصريين في لبنان - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد لنجيب ميقاتي استمرار مصر فى تقديم كافة صور الدعم للبنان - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يؤكد لنجيب ميقاتي استمرار مصر فى تقديم كافة صور الدعم للبنان - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف عالم الفن والمشاهير

نجلاء بدر: مهرجان الجونة يصدر طاقة إيجابية للشباب وبحب غيرة محمود حميدة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نجلاء بدر: مهرجان الجونة يصدر طاقة إيجابية للشباب وبحب غيرة محمود حميدة - أخبار كلمتك

نجلاء بدر: مهرجان الجونة يصدر طاقة إيجابية للشباب وبحب غيرة محمود حميدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:17 مساءً - قالت الفنانة نجلاء بدر: "كل مرة أتفاجئ بحاجة جديدة في مهرجان الجونة، وأنا بحب المهرجان وحاسة إننا كبرنا مع المهرجان وحضرنا ميلاده وتطوره، والأحلى إنه مهرجان شبابي، والشباب استفادوا سواء من ورش أو لقاءات ومن تواجد مجموعة كبيرة من المخرجين الكبار".

 

طاقة مهرجان الجونة الإيجابية


وتابعت: "مهرجان الجونة السينمائي عنده طاقة إيجابية حلوة أوي خاصة للشباب وأنا مبسوطة جدا بهذا الأمر".

ولفتت: "سأشارك في مسلسل رمضاني من 30 حلقة وحاليا نحن في بداية التصوير".

أبرزهن نسرين طافش ونجلاء بدر، توافد نجمات الفن على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة (صور)

مي سليم: فخورة بتطور مهرجان الجونة وسعيدة بالعمل مع محمود حميدة

تكريم محمود حميدة في مهرجان الجونة

وأشارت: "محمود حميدة العشق والحب الأول والأخير وأنا بحبه ومن معجبيه وهو عارف كده ويستحق الكثير من التكريمات وهو فنان له تاريخ كبير وثقافة خاصة وعنده عزة للفن وبحب غيرته على الفن".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

مشاهير العرب - «watch it» تتيح الحلقات الجديدة من مسلسل 6 شهور» لـ نور النبوي - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق