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أبرزهن نسرين طافش ونجلاء بدر، توافد نجمات الفن على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة (صور) - أخبار كلمتك

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أبرزهن نسرين طافش ونجلاء بدر، توافد نجمات الفن على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة (صور) - أخبار كلمتك

أبرزهن نسرين طافش ونجلاء بدر، توافد نجمات الفن على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 08:17 مساءً - توافدت عدد من الفنانات على السجادة الحمراء لـ مهرجان الجونة السينمائي، لحضور حفل افتتاح الدورة السابعة، والتي تنطلق بعد قليل.

ومن أبرزهن، “نسرين طافش ونجلاء بدر وبسمة وبشرى وكارولين عزمي، وأروى جودة وإنجي علي وثراء جبيل”.

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وانطلقت الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي تحت شعار “سينما من أجل الإنسانية”، بحضور كوكبة من نجوم ونجمات الفن.

وزين شعار مهرجان الجونة السينمائي "سينما من أجل الإنسانية" شوارع وميادين مدينة الجونة بالبحر الأحمر، وانتشرت لافتات وبوسترات المهرجان في الشوارع لاستقبال ضيوف الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

برنامج نافذة على فلسطين

ويستمر مهرجان الجونة السينمائي في تقديم برنامجه الخاص للأفلام الفلسطينية تحت عنوان "نافذة على فلسطين" وذلك للعام الثاني على التوالي وضمن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان والتي تقام في الفترة من 24 أكتوبر الجاري وحتى 1 نوفمبر المقبل. 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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