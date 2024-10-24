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مشاهير العرب - إسعاد يونس: نحن مجتمع غير ودود مع كبار السن «فيديو» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - إسعاد يونس: نحن مجتمع غير ودود مع كبار السن «فيديو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إسعاد يونس: نحن مجتمع غير ودود مع كبار السن «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:45 مساءً - حلت الفنانة إسعاد يونس، ضيفة على برنامج الراديو بيضحك الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى من خلال إذاعة راديو 9090، اليوم الخميس، وخاصة عقب النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل تيتا زوزو الذي يعرض عبر شاشة dmc حاليا.

وقالت إسعاد يونس، خلال لقائها في برنامج الراديو بيضحك، إن السن مجرد رقم بالنسبة لها، وعندي هم دايما بالنسبة للوصول لسن كبير لإني عندي هدف أن الناس تفضل عايشة دايما، مشيرة إلى أنها ترفض الركنة على الرف، خاصة الستات، نظرا لمشاعر الإحباط التي تلازمهم بهذا العمر.

وأضافت إسعاد يونس: «دايما خطابي للستات بكشف سني، وأقول أنا سني كذا، وبعمل كدا وأنا سن أد كدا، وده عشان يكون ليهم دوافع، ومتتقلش كلمة أنا سني كبر، وده بيبدأ عندهم من سن 48 سنه، وده لأننا مجتمع مش ودود مع كبار السن، فدى الفكرة اللي عاوزة أوصلها».

آخر أعمال إسعاد يونس

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال إسعاد يونس مسلسل تيتا زوزو الذي عرض عبر شاشة DMC مؤخرا.

مسلسل تيتا زوزو

مسلسل تيتا زوزو تدور أحداثه في إطار درامي كوميدي حيث يناقش العديد من القضايا والمشكلات الاجتماعية من بينها المشكلات الزوجية داخل الأسر، والذي ينعكس على تربية الأبناء وانشغال الآباء والأمهات بخلافاتهم الزوجية وعدم التركيز مع أبنائهم ما يؤثر بالسلب عليهم، وتكون الجدة الأرملة زوزو.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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