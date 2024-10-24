مشاهير العرب - حلا شيحة تثير ضجة على السوشيال ميديا بسبب مقطع فيديو.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:45 مساءً - قامت الفنانة حلا شيحة، بمشاركة متابعيها وجمهورها بمقطع فيديو أثار الجدل، اتسم بالغرابة بالنسبة لمتابعيها، حيث ظهرت خلاله بأكثر من شخصية مختلفة.

وشاركت حلا شيحة، جمهورها مقطع الفيديو بخاصية الفلتر، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وظهرت خلاله بعدة شخصيات مرعبة وكوميدية وغيرهما، لتنهال عليها التعليقات.

وعلّق أحدهم: «مالك يا حلا»، فيما قال آخر: «محتاجة تشوفي دكتور بسرعة»، بينما نصحها ثالث بإغلاق التعليقات.

جدير بالذكر أن الفنانة حلا شيحة، شاركت في رمضان الماضي ببطولة مسلسل «إمبراطورية ميم» أمام الفنان خالد النبوي.

مسلسل «إمبراطورية ميم»، بطولة: خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عزالعرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وغيرهم من الفنانين، سيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، إنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.