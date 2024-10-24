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نسرين طافش تكشف أبرز ميزة في مهرجان الجونة، وتوجه رسالة لمحمود حميدة - أخبار كلمتك

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نسرين طافش تكشف أبرز ميزة في مهرجان الجونة، وتوجه رسالة لمحمود حميدة - أخبار كلمتك

نسرين طافش تكشف أبرز ميزة في مهرجان الجونة، وتوجه رسالة لمحمود حميدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:40 مساءً - أعربت الفنانة نسرين طافش، عن سعادتها بمشاركتها وحضورها حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

حماس نسرين طافش في حضور مهرجان الجونة

وقالت نسرين طافش: "سعيدة جدا بحضوري المهرجان وكل سنة باحضر المهرجان وأكون متحمسة لرؤية الأفلام العالمية الجديدة، لا سيما وأن إدارة المهرجان حريصة على اختيار الأعمال بعناية فائقة".

أكثر ميزة لمهرجان الجونة السينمائي

وتابعت: "من خلال مهرجان الجونة السينمائي بنشوف السينما وصلت لفين؟، أوقات كتير مبنقدرش نحضر كل المهرجانات فكفاية علينا نيجي مهرجان الجونة، علشان نشوف أحلى الأفلام، ودي ميزة المهرجان".

ولفتت: "الفن لغة عالمية، ومنتظرة أشوف حاجات مبهرة وإبداع وتفاعل إنساني جميل بين كل الجنسيات المشاركة".

أول صور من ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة

شاهد الاستعدادات الأخيرة لانطلاق الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي (فيديو وصور)

رسالة نسرين طافش لمحمود حميدة

وعن تكريم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة للفنان محمود حميدة، وجهت نسرين طافش رسالة له، قائلة: "بقول له بحبك أوي وأنا بعشقه وبحب فنه جدا، وبحسه حد استثنائي وحالة خاصة لا تشبه حالة عدت ولا هييجي زيه".

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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