مي سليم: فخورة بتطور مهرجان الجونة وسعيدة بالعمل مع محمود حميدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:40 مساءً - مهرجان الجونة السينمائي، قالت الفنانة مي سليم: "أنا مبسوطة جدا إني موجودة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وعايزة أقول إني باكون فخورة إن مهرجان بالقوة دي معمول في مصر".

تكريم محمود حميدة وميزة مهرجان الجونة

وتابعت مي سليم: "فخورة إن مهرجان كبير زي مهرجان الجونة موجود في مصر، والميزة فيه إنه كل سنة بيتطور أكتر من السنة الماضية، وأكون حريصة كل عام بالحضور والاستمتاع بالأفلام الحلوة المشاركة، ونشجع كل الناس اللى أخدت الجوائز، وسعيدة جدا إني اشتغلت مع الفنان محمود حميدة وأقول له ألف مبروك على التكريم".

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عودة مي سليم للغناء وأبرز أعمالها الفنية

وأضافت: "سعيدة أوي إني عملت أغنية أخينا وردود الأفعال الحلوة اللي جاتلي وشجعتني إني كل شوية أنزل أغاني وأعمال دمها خفيفة، وهاعمل أغنية جديدة هنزلها بنهاية نوفمبر، وعندي مسلسل روج أسود بخلصه ومسلسل آخر كبير في رمضان الجاي".

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