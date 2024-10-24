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مي سليم: فخورة بتطور مهرجان الجونة وسعيدة بالعمل مع محمود حميدة - أخبار كلمتك

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مي سليم: فخورة بتطور مهرجان الجونة وسعيدة بالعمل مع محمود حميدة - أخبار كلمتك

مي سليم: فخورة بتطور مهرجان الجونة وسعيدة بالعمل مع محمود حميدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:40 مساءً - مهرجان الجونة السينمائي، قالت الفنانة مي سليم: "أنا مبسوطة جدا إني موجودة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وعايزة أقول إني باكون فخورة إن مهرجان بالقوة دي معمول في مصر".

تكريم محمود حميدة وميزة مهرجان الجونة 

وتابعت مي سليم: "فخورة إن مهرجان كبير زي مهرجان الجونة موجود في مصر، والميزة فيه إنه كل سنة بيتطور أكتر من السنة الماضية، وأكون حريصة كل عام بالحضور والاستمتاع بالأفلام الحلوة المشاركة، ونشجع كل الناس اللى أخدت الجوائز، وسعيدة جدا إني اشتغلت مع الفنان محمود حميدة وأقول له ألف مبروك على التكريم".

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عودة مي سليم للغناء وأبرز أعمالها الفنية

وأضافت: "سعيدة أوي إني عملت أغنية أخينا وردود الأفعال الحلوة اللي جاتلي وشجعتني إني كل شوية أنزل أغاني وأعمال دمها خفيفة، وهاعمل أغنية جديدة هنزلها بنهاية نوفمبر، وعندي مسلسل روج أسود بخلصه ومسلسل آخر كبير في رمضان الجاي".

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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