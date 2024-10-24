مشاهير العرب - نشوى مصطفى توجه رسالة خاصة لأصدقائها بعد تعرضها لوعكة صحية «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:28 مساءً - وجهت الفنانة نشوى مصطفى، رسالة لأصدقائها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تعافيها من الوعكة الصحية التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة.

وكتبت نشوى مصطفى، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك» رسالة لأصدقائها لمساندتهم لها، قائلة: رزقى الكبير فى الطيبين زمايلى النجوم الكبار أوي واللي بعضهم عمرنا ما التقينا فى عمل مشترك وأصدقائى ولاد الأصول .

وأضافت: «يومياً من يوم ماعملت العملية مبطلوش سؤال ودعوات أنتم دليل رضا ومحبة من رب العالمين ربنا يقدرنى وأرد جمايلكم فى الفرح يارب وربنا يديكم الصحة والعافية الحمد لله على كرم الله، الحمد لله على قدر الله، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه».

الحالة الصحية لـنشوى مصطفى

وفي وقت سابق، تصدر اسم نشوى مصطفى، خلال الساعات الماضية تريند محرك البحث الشهير «جوجل»، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة نقلت على إثرها لإحدى مستشفيات حي المهندسين، لإجراء جراحة عاجلة.

القصة الكاملة لتعرض نشوى مصطفى لوعكة صحية

وكشفت نشوى مصطفى، خلال تصريحات لها عن تعرضها لذبحة صدرية مفاجئة، مما استدعى توجهها السريع إلى المستشفى.

وأضافت: أنه خلال الفحوصات اتضح أنها تعاني أيضًا من قصور في الشريان التاجي، وهو ما تطلب تدخلًا طبيًا فوريًا، وعمل 3 دعمات في القلب.

وتابعت، أنها تؤمن بأن هذه المحنة ستكون تجربة جديدة في حياتها، وتأمل أن تعود إلى جمهورها قريبًا بأعمال فنية جديدة، مشيرة إلى أن هذه اللحظات الصعبة قد تجعلها أكثر قوة وعزيمة في مسيرتها الفنية.