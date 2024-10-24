مشاهير العرب - «ألقاكم بكل حب».. مي فاروق قبل حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية 32 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:11 مساءً - تستعد الفنانة مي فاروق، لإحياء حفل غنائي ضمن فعاليات ختام مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ 32، المقرر أن تنطلق اليوم الخميس الموافق لـ 24 أكتوبر، والذي أقيم تحت رعاية وزارة الثقافة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وفي هذا السياق، شوقت مي فاروق المتابعين عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لحفلها ضمن فعاليات ختام مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، قائلة: «ألقاكم اليوم بكل الحُب بدار الأوبرا المصرية»، على أنغام أغنية هات عينيك تسرح فيا.

مي فاروق في ختام فعاليات مهرجان الموسيقي العربية 32

تختتم الفنانة مي فاروق، فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32، اليوم الخميس الموافق لـ 24 أغسطس، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، والذي أقيم تحت رعاية وزارة الثقافة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن المفترض، أن ينطلق حفل مي فاروق ضمن فعاليات ختام مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ 32، في تمام الساعة الـ 8 مساء على مسرح النافورة، وتقدم خلاله باقة من أحسن أعمالها الغنائية، ويشاركها كل من الصوليستات الفنان مصطفى داغر الكمان، الفنان إسلام القصبجي العود، الفنان السعودي على خفاجى البيانو والفنان يحيى مهدي تشيللو وصلة فنية موسيقية لعزف أشهر الألحان، التي شكلت الوجدان الفني للجمهور المصري والعربي.

أسعار تذاكر حفل مي فاروق في مهرجان الموسيقي العربية 32

وكانت الشركة المنظمة لحفل مي فاروق ضمن فعاليات الموس يقي العربية 32، طرحت أسعار التذاكر التي تراوحت ما بين، التذكرة البرونزية بسعر 500 جنيه. - التذكرة السيلفر بسعر 750 جنيها. - التذكرة الذهبية بسعر 1000 جنيه. - التذكرة البلانتينية بسعر 1500 جنيه.