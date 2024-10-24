مشاهير العرب - علي ربيع عن انتقاد الجمهور لأعماله الفنية: «بتذبحني» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:11 مساءً - الفنان علي ربيع.. أعرب الفنان علي ربيع عن استيائه من الانتقادات السلبية التي وجهت له من قبل الجمهور بسبب اختيار غير موفق لإحدى أعماله الفنية.

وقال علي ربيع، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم فايق بـ بودكاست «فايق ورايق»: «لما بعمل فيلم ببقى نيتي إنك تتبسط، بنزل مهما كان عندي ظروف وأصور أكتر من 18 ساعة عشان الناس تضحك».

وأوضح: «لو حظى عملت فيلم محققش الإنبساط القوى ده، فأنا معملتش حاجة وحشة عشان تأذيني كده، لم تكن نيتى إنى أعمل ده عشان تذبحني بالانتقاد بالشكل ده».

آخر أعمال علي ربيع

ويستعد الفنان علي ربيع، لطرح أحدث أعماله الفنية بعنوان: «الصفا الثانوية بنات» خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإخراج محمود أمين، وإنتاج أحمد السبكى.

ومؤخرا عرض لـ علي ربيع فيلم «ع الماشي» والذي تم عرضه في موسم صيف 2024، ودارت احداثه في إطار اجتماعي فانتازي كوميدي.

ودارت أحداث الفيلم حول شاب كسول يجسد شخصيته على ربيع، اسمه هادي هادي عبد الهادي، ويعمل كول سنتر، ويكتشف فجأة إصابته بمرض نادر يجبره على المشي بشكل مستمر في حياته مما يدخله في أزمات عديدة.

وضم فيلم ع الماشي عدد من نجوم الفن أبرزهم: علي ربيع، كريم عفيفي، صلاح عبد الله، آية سماحة، انتصار، مصطفى غريب، إسماعيل فرغلي، محمد رضوان، أحمد فهيم، ومن إخراج محمد حمدي الخبيري.