إسعاد يونس: مفيش وقت مناسب للزواج وإللي عدت 30 سنة مش عانس (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 07:05 مساءً - أكدت الفنانة إسعاد يونس، أنه لا يوجد ما يسمى السن المناسب للزواج، قائلة: "قعدنا سنين طويلة نقول إللي عندها 25 سنة عانس وبعدين يعني لما اتطورنا فبقى إللي عندها 30 سنة عانس".

فكرة المرأة العانس

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الراديو بيضحك" المذاع على الراديو 9090: "إننا نقول على الـ30 سنة عانس ده عبث، الست تتجوز وقت ما هي عايزة وكذلك الرجل".

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قدرة الرجل والمرأة على الزواج وتحمل مسئولية تربية الأطفال

وتابعت: "تحديد موعد الزواج يتوقف على القدرة للرجل والمرأة خاصة في نقطة تحمل مسئولية البيت وتربية الأطفال".

تواصل الاباء مع الابناء

ولفتت إسعاد يونس:"الأزواج الحاليين أفضل من السابقين، الجيل الحالي ابتدوا يلعبوا مع العيال.. كان فيه وقت الرجالة بتستكبر تلعب مع العيال وبيعتبروا نفسهم باشا مينفعوش يلعبوا مع الأطفال.. ولما يدخلوا البيت كلهم يخرسوا، وكإنهم بيستخسروا روحهم".



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