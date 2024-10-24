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برغم انتهاء المسلسل، حكايات لم يتم التعرف على مصيرها في "برغم القانون" - أخبار كلمتك

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برغم انتهاء المسلسل، حكايات لم يتم التعرف على مصيرها في "برغم القانون" - أخبار كلمتك

برغم انتهاء المسلسل، حكايات لم يتم التعرف على مصيرها في "برغم القانون" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:47 مساءً - اختتم مسلسل برغم القانون حلقاته أمس بعرض الحلقة ٣٠ عبر منصة واتش ات، ولكن وبالرغم من الحكم بإعدام أكرم “محمد القس”، وهو الأمر الذي تمناه الجمهور طوال الحلقات، وإثبات حقوق ليلى وأبنائها إلا أن هناك حكايات لم يتم الكشف عن مصيرها بالرغم من انتهاء العمل.

فلم يكشف المسلسل عن مصير علاقة سوسن “جوري بكر” ومحمود شرشر “محمد محمود عبد العزيز”، فقد كان الجمهور متوقعا بعدما غاص المسلسل في تفاصيل هذه القصة أن تحصل سوسن على الجزاء الذي تستحقه في الأخير، وأن يعلم الجميع بفسادها وأن يتم الإشارة إلى عملها مع أكرم، ولكن كل هذا لم يحدث، وركزت الحلقة الأخيرة فقط على القصاص من أكرم.

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وكان العمل في الأساس يركز على فكرة عدم قدرة محمود شرشر “محمد محمود عبد العزيز” على الإنجاب فلماذا لم يقدم العمل للجمهور تلك اللحظة التي انتظرها هو وعائلته لسنوات وبطبيعة الحال الجمهور؟.

 ليس هذا فقط، فلم ير الجمهور مصير شعبان الذي نجح بالإفلات بكل فساده، أما ياسر وفاتن فمصيرهما مبهم بالرغم من أن الجمهور عاش معهما على امتداد ٣٠ حلقة ودخل في شجارهما وخلافاتهما ووصل معهما للذروة عند الطلاق، وبالرغم من كل هذا لم يعلم المتابعون ماذا حدث لهما وهل عادت حياتهما كما كانت أم لا؟.

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 أما بيريهان وأبنائها الذين عاشوا معاناة طويلة لم يعلم الجمهور ما إذا كانت زينة ستنجح في “تبطيل” المخدرات أم لا، فضلا عن اختفاء شقيقها عن الأحداث منذ عدة حلقات كليا وكأنه لم يكن، ولم يكشف المسلسل عن مصير الشركة التي بدأت بيريهان إدارتها.

وكما ظهر نبيل “عابد عناني” فجأة اختفى فجأة بعدما خانته ليلى بطريقة غير منطقية في الحلقة ٢٩، ولم يتم الإشارة إلى إياد وحياته بالرغم من أنه كان فاعلا في الأحداث، فضلا عن اختفاء شيرين وعدم محاسبتها على شهادة الزور.

 

أبطال مسلسل برغم القانون 

مسلسل برغم القانون من بطولة نخبة من النجوم في مقدمتهم إيمان العاصى، هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، والعمل من تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام. 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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