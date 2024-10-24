مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء والدة عمرو القاضي.. تفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:31 مساءً - رحلت عن عالمنا والدة الفنان عمرو القاضي، اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر، الأمر الذي أصابه بحالة شديدة من الحزن لفقدانها.

ومن المقرر، أن يقام عزاء والدة عمرو القاضي بعد تشييع جنازتها من مسجد السيدة نفسية غدا الجمعة، الأحد الموافق لـ 27 أكتوبر، في مسجد الحامدية الشاذلية.

وفاة والدة عمرو القاضي

وكان عمرو القاضي، أعلن عن وفاة والدته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرا إلى موعد ومكان العزاء.

وكتب عمرو القاضي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» معلنا عن وفاة والدته، قائلا: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))، توفيت إلي رحمة الله تعالي أمي الحبيبة الغالية ونور عيني وسيتم صلاة الجنازة غدًا بالسيدة نفيسه بعد صلاة الجمعة والدفن بمدافن الأسرة بالبساتين».

وأضاف عمرو القاضي: «أصعب كلمات بكتبها في حياتي لكن يهوّن عليّ ما نراه على الشاشات للأهل حوالينا في لبنان والقطاع.. وإنّها راحت للأحن والأرحم، ولا تعز على خالقها الرحمن الرحيم، اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها الفردوس الأعلى انت الكبير الرحيم الغفور، فضلًا وليس أمرًا ارجو الدعاء لأمي».

آخر أعمال عمرو القاضي

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال عمرو القاضي مشاركته في مسلسل صلة رحم بالتعاون مع النجم إياد نصار، الذي عرض خلال موسم رمضان 2024.

ودارت قصة المسلسل في إطار درامي تشويقي، ويناقش قضية تأجير الأرحام، من خلال قصة طبيب تخدير يدعى حسام وزوجته ليلى، يسعى للحصول على طفل، ولكن تواجه زوجته أزمات في ذلك الأمر، مما يجعله يلجأ إلى تأجير رحم فتاة تدعى حنان.