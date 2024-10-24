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مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء والدة عمرو القاضي.. تفاصيل - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء والدة عمرو القاضي.. تفاصيل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان عزاء والدة عمرو القاضي.. تفاصيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:31 مساءً - رحلت عن عالمنا والدة الفنان عمرو القاضي، اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر، الأمر الذي أصابه بحالة شديدة من الحزن لفقدانها.

ومن المقرر، أن يقام عزاء والدة عمرو القاضي بعد تشييع جنازتها من مسجد السيدة نفسية غدا الجمعة، الأحد الموافق لـ 27 أكتوبر، في مسجد الحامدية الشاذلية.

عمرو القاضي

وفاة والدة عمرو القاضي

وكان عمرو القاضي، أعلن عن وفاة والدته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرا إلى موعد ومكان العزاء.

وكتب عمرو القاضي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» معلنا عن وفاة والدته، قائلا: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))، توفيت إلي رحمة الله تعالي أمي الحبيبة الغالية ونور عيني وسيتم صلاة الجنازة غدًا بالسيدة نفيسه بعد صلاة الجمعة والدفن بمدافن الأسرة بالبساتين».

وأضاف عمرو القاضي: «أصعب كلمات بكتبها في حياتي لكن يهوّن عليّ ما نراه على الشاشات للأهل حوالينا في لبنان والقطاع.. وإنّها راحت للأحن والأرحم، ولا تعز على خالقها الرحمن الرحيم، اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها الفردوس الأعلى انت الكبير الرحيم الغفور، فضلًا وليس أمرًا ارجو الدعاء لأمي».

آخر أعمال عمرو القاضي

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال عمرو القاضي مشاركته في مسلسل صلة رحم بالتعاون مع النجم إياد نصار، الذي عرض خلال موسم رمضان 2024.

ودارت قصة المسلسل في إطار درامي تشويقي، ويناقش قضية تأجير الأرحام، من خلال قصة طبيب تخدير يدعى حسام وزوجته ليلى، يسعى للحصول على طفل، ولكن تواجه زوجته أزمات في ذلك الأمر، مما يجعله يلجأ إلى تأجير رحم فتاة تدعى حنان.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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