كتاب "الغرب اللاتيني كما رآه العرب" يتصدر قوائم الأكثر مبيعًا لشهر أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:09 مساءً - تصدرت الترجمة العربية من كتاب "الغرب اللاتيني كما رآه العرب - المسلمون" قائمة الأكثر مبيعًا لشهر أكتوبر بالمركز القومي للترجمة بوزارة الثقافة.

يقدم هذا الكتاب نظرة متعمقة عن كيف استطاع العالم الإسلامي العربي تخيل أوروبا الغربية في القرون الوسطي وتصويرها في زمن طالما ارتبط بالعنف في العلاقات الإسلامية المسيحية وذلك في أثناء ظهور الإسلام وانتشاره وما يطلق عليه إعادة الغزو أو الريكونكويستا والحروب الصليبية.

كما يسعى إلى شرح كيف تمكن العلماء المسلمون العرب من الحصول على المعلومات الخاصة بأوروبا الغربية واستخدامها، وأيضا يتقصى عملية ظهور أوروبا المسيحية اللاتينية.

يناقش الكتاب السجلات التاريخية الإسلامية العربية السابقة، ويرصد قنوات الإرسال التي من خلالها وصلت المعلومات الخاصة بأوروبا المسيحية اللاتينية إلى العالم الإسلامي العربي.

كما يتناول العوامل العامة التي أثرت على استقبال هذه المعلومات وتقديمها على يد العلماء المسلمين العرب.

إضافة إلى اهتمامه بتحليل كيف استطاع هؤلاء العلماء الحصول على المعلومات والتعامل معها عن مواضيع مثل البعد الغربي للإمبراطورية الرومانية وكذلك القوط الغربيين والفرنجة والمؤسسة الباباوية، وأخيرًا أوروبا الغربية في زمن التوسعات المسيحية اللاتينية.