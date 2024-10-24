عمرو يوسف يفتتح موسم الرياض بمسرحية "قلبي وأشباحه"، 29 أكتوبر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 06:09 مساءً - يفتتح الفنان عمرو يوسف موسم الرياض المسرحي، يوم 29 من أكتوبر الجاري بمسرحيته "قلبي وأشباحه"، التى تشاركه بطولتها الفنانة مي عز الدين.

مسرحية “قلبي وأشباحه”

ويشارك في بطولة المسرحية مجموعة من نجوم الكوميديا، منهم: حمدي الميرغني وحاتم صلاح وسليمان عيد وإيمان السيد وشريف البردويلي وكامبا ومحمد ناصر ومروة أنور ودعاء رجب وإبرام سمير.

والمسرحية من تأليف طه زغلول ونور مهران وأحمد عبد العزيز، ويخرجها محمد محمدي، وستعرض على مسرح بوليفارد حتى يوم 2 نوفمبر المقبل.

فيلم درويش

على صعيد آخر، يواصل النجم عمرو يوسف تصوير فيلم “درويش”، والذي بدأ تصريره منذ أسبوعين.

والفيلم من إخراج وليد الحلفاوي وتأليف وسام صبري، ومن انتاج محمد حفظي وممدوح السبع وفوكس للإنتاج والتوزيع، ويشارك في بطولته النجوم دينا الشربيني ومحمد شاهين وتارا عماد ومصطفى غريب وأحمد عبد الوهاب وخالد كمال واسلام حافظ، ويلعب فيه النجم عمرو يوسف دور محتال يتحول إلى بطل شعبي بالصدفة.

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