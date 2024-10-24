مشاهير العرب - تكريم أميرة هاني بـ مهرجان الدولى للتعليم والثقافة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 05:55 مساءً - أعلنت إدارة المهرجان الدولي للتعليم والثقافة، عن تكريم الفنانة أميرة هاني ضمن فعاليات المهرجان، وذلك يوم الإثنين المقبل.

ويشهد المهرجان الدولى للتعليم والثقافة، بجانب تكريم أميرة هاني تكريم العديد من الكوادر الفنية والإعلامية أبرزهم: محمد محمود، ليلى عز العرب، جيهان قمري، محمد التاجي، سهير رجب، نور الكاديكي، والمطرب سمسم شهاب، الكاتب فتحي الحصرى، الكاتب نبيل عزقلاني، السيناريست أميرة الزيات، الفنانة نيفين الكردي، رئيس مهرجان همسة الدولى للأدب والفنون، المطربة هبه يوسف، المخرج محمد كرم، مصممة الأزياء خلود سليمان، الإعلاميتين دعاء مجدي، جيجي محمود.

سبب غياب أميرة هاني عن الساحة الفنية

ويذكر أن الفنانة أميرة هاني ابتعدت عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية وذلك بعد تعرضها لصدمة نفسية كبيرة على إثرها أصيبت باكتئاب، وذلك بسبب علاقة حب لم تكتمل.

وقالت أميرة هاني، خلال لقائها بـ برنامج قعدة ستات: إن سبب ابتعادها عن الوسط الفني خلال السنوات الماضية يعود إلى سوء حالتها النفسية، موضحة أنها على مدار السنوات الماضية أصيبت باكتئاب كان يدفعها للنوم لفترات طويلة، بسبب علاقة حب لم تكتمل.

وأشارت أميرة خلال حوارها بـ برنامج قعدة ستات، تقديم الإعلامية مروة صبرى، ويذاع على قناة اليوم، إلى سبب فشل قصة حبها قائلة إن الشخص الذي كانت تنوي الزواج منه كان يريد أن يعيش حرًا بعد الزواج، لذا شعرت بالصدمة خاصة وأنها حاربت أهلها لرفضهم ارتباطها.

وأشارت أميرة هاني إلى أن هناك عدد كبير من أصدقائها لم يقفوا بجانبها في تلك الأزمة لافتة إلى أن 4 أصدقاء فقط هم من حرصوا علي مساندتها حتي الآن

آخر أعمال أميرة هاني

وكان مسلسل سكر زيادة آخر أعمال أميرة هاني، وعرض العمل ضمن دراما رمضان 2020.

شارك في بطولة مسلسل سكر زيادة عدد من نجوم الفن منهم: نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم: بيومي فؤاد، هنادي مهنا، صبري فواز، لقاء الخميسي.