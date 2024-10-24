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مشاهير العرب - كيف علق أبطال فيلم الحريفة 2 على مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي؟ - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - كيف علق أبطال فيلم الحريفة 2 على مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - كيف علق أبطال فيلم الحريفة 2 على مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 05:39 مساءً - أشاد صناع فيلم الحريفة 2 «كزبرة وأحمد غزي» بعرض الحلقة الأولى من مسلسل 6 شهور للفنان نور النبوي الذي عرض عبر منصة watch it الرقمية أمس الأربعاء، موجها له الكثير من الدعم في أولى بطولاته الدرامية.

وشارك نور النبوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» مقطع فيديو يشيد من خلاله بمسلسل 6 شهور، حيث أوضح له كزبرة أنه ينافس المسلسلات الأسبانية، بينما كشف أحمد غزي عن عمله على المسلسل.

تفاصيل مسلسل 6 شهور

ويعد مسلسل 6 شهور، أول بطولة مطلقة لـ الفنان نور النبوي، إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة، والمسلسل من تأليف عمرو أبو زيد و أحمد هشام، وإخراج مصطفي سولي، ومشرف عام مصطفى العوضي، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

وتدور أحداث مسلسل 6 شهور في إطار من التشويق والاثارة حيث سيكون لكل حلقة نجم متواجد في الأحداث ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 10 حلقات.

موعد عرض مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي

ويستطيع الجمهور متابعة الحلقة الثانية من مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي، الأربعاء المقبل الموافق لـ 2 نوفمبر عبر منصة واتش ات، في تمام الساعة الـ 12 من منتصف الليل، ومن المتوقع أن تشهد الكثير من التفاصيل المثيرة والمشوقة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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