مشاهير العرب - قريبا.. الملاكم أولكسندر أوزيك يلتقي بنظيره تايسون فيوري بموسم الرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 05:39 مساءً - كشف كل من الملاكمان الأوكراني أولكسندر أوزيك والبريطاني تايسون فيوري عن استعداداتهما للمباراة المقرر أن تجمعهما ضمن فعاليات موسم الرياض تحت عنوان «Fury vs Usyk Reignited»، 21، وذلك في ديسمبر المقبل.

وقال أولكسندر أوزيك خلال كلمته على هامش المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة العامة للترفيه في لندن: «أتعامل مع المباراة بمحبة وامتنان، أشكر الله على القوة والتوجيه التي تلقيتها».

ووجه أوزيك رسالة شكر لكل من وثق به ودعمه قائلا: «أقدر تحدي تايسون فيوري وأشكر تركي آل الشيخ على تنظيمه، كما أشكر شعبي على هذه الفرصة لتمثيل أوكرانيا، أشكركم جميعًا، وأتطلع لرؤيتكم في 21 ديسمبر».

ومن جانبه قال الملاكم البريطاني تايسون فيوري: «أشكر موسم الرياض والمستشار تركي آل الشيخ على إتاحة الفرصة لهذه المواجهة، وأتطلع إلى استعادة ما هو لي، وسأُذكر العالم بمن هو الملك الغجري يوم 21 ديسمبر عندما أعود بالأحزمة إلى موركامب.. استعدوا».

موعد النزال بين الملاكمانأولكسندر أوزيك وتايسون فيوري في الرياض

من المقرر أن تقام المباراة التي تجمع الملاكمان الأوكراني أولكسندر أوزيك والبريطاني تايسون فيوري ضمن فعاليات موسم الرياض 2024 يوم 21 ديسمبر المقبل.

وتشهد فعاليات موسم الرياض تنوعا ما بين الثقافة والرياضة والفن لتناسب مختلف الأذواق، ومن المقرر أن يقدم الموسم للجمهور العديد من الحفلات الغنائية أبرزها التالي:

- الحفلة الأولى بعنوان «حفلة غنائية» بمشاركة كل من الفنان جواد العلي، وفؤاد عبد الواحد، وعايض، وذلك يوم 17 أكتوبر.

- الحفل الثاني بعنوان «ليلة عبد الوهاب» ومن المقرر أن يحييه كل من الفنان نور مهنا، وصابر الرباعي، وماجد المهندس، ومي فاروق، ومحمد ثروت، وذلك يوم 25 أكتوبر.

- الحفل الثالث بعنوان «حفل غنائي» ومن المقرر أن يحييه الفنان عمرو دياب يوم 31 أكتوبر.

- الحفل الرابع بعنوان «لا يوقف» تحييه الفنانة موضي الشمراني، ودخون، وخديجة معاذ، وتهاني السلطان يوم 14 نوفمبر.

- الحفل الخامس بعنوان «حفلة غنائية» يحييه الفنان تامر حسني يوم 27 ديسمبر.

- الحفل السادس بعنوان «حفل غنائي» من المقرر أن تحييه الفنانة نانسي عجرم، ورامي صبري يوم 3 يناير.

- الحفل السابع بعنوان «ليلة شبابية» يحييه نخبة من نجوم الطرب وهم عبد الوهاب، وسلطان المرشد، ومتعب الشعلان، عبد العزيز المعني يوم 8 يناير.

- الحفل الثامن بعنوان «حفل غنائي» للمطرب محمد حماقي يوم 10 يناير.

- الحفل التاسع بعنوان «حفل غنائي» للفنانة أحلام يوم 17 يناير.

- الحفل العاشر بعنوان «ليلة الموسيقار عمر خيرت» يحييه الموسيقار عمر خيرت يوم 14 فبراير.

- الحفل الحادي عشر بعنوان: «حفلة غنائية» يحييه الفنان تامر عاشور يوم 21 فبراير.