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مشاهير العرب - «حكيم باشا».. كواليس مسلسل مصطفى شعبان الجديد - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «حكيم باشا».. كواليس مسلسل مصطفى شعبان الجديد - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «حكيم باشا».. كواليس مسلسل مصطفى شعبان الجديد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 05:39 مساءً - تصدر الفنان مصطفى شعبان، مؤشرات البحث عبر تريند جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، بسبب مسلسل حكيم باشا، والذي يواصل تصوير مشاهده في الفترة الحالية، استعدادا لعرضه ضمن أعمال موسم رمضان 2025.

ومع ارتفاع مستويات البحث حول مسلسل حكيم باشا للنجم مصطفى شعبان، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين، تفاصيل مسلسل حكيم باشا.

مصطفى شعبان

تفاصيل مسلسل حكيم باشا لـ مصطفى شعبان

ومن المفترض، أن تشهد أحداث مسلسل حكيم باشا، لـ مصطفى شعبان الكثير من الأحداث المشوقة، والتي تتضمن مطاردة من قبل عصابة تعمل في الآثار، لأنهم يريدون الحصول علي ما لديه من آثار، ويدخل مصطفى شعبان في صراعات كبيرة مع الفنان أحمد صيام ضمن أحداث مسلسل حكيم باشا بسبب تجارة الآثار، وكل منهم يريد أن يصبح الرجل الأول لمافيا بيع الآثار.

مصطفى شعبان

ويضم مسلسل حكيم باشا لـ مصطفى شعبان في بطولته العديد من النجوم، أبرزهم، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد إضافة إلى فنانين آخرين جارى التعاقد معهم خلال أيام، ولم يكتف مصطفى شعبان بالفنانين، وإنما يكرر تعاونه مع مؤلف المعلم السيناريست محمد الشواف فى حكيم باشا.

ومن ناحية أخرى، يكثف النجم مصطفى شعبان جلسات التدريب على اللهجة الصعيدية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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