جون تورتورو يكشف سبب رفضه للتمثيل في مسلسل The Penguin - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 05:38 مساءً - The Penguin، كشف الممثل جون تورتورو، سبب رفضه التمثيل في مسلسل The Penguin، علي الرغم من نجاحه في تجسيد شخصية كارمين فالكون، في فيلم Batman.

وأوضح جون تورتورو، في تصريحات صحفية، أن السبب وراء رفضه العودة، لتجسيد دور كارمين فالكون، في أحداث مسلسل البطريق ـ "The Penguin"، أنه يعتقد أن هناك الكثير من العنف ضد النساء، في المسلسل.

نجاح مسلسل The Penguin

ونجح مسلسل "The Penguin"، في تحقيق 5.3 مليون مشاهدة حول العالم، في أول 4 أيام من عرضه فقط.

‏وبهذا الرقم الضخم، يصبح مسلسل"The Penguin"، أعلى نسبة مشاهدة لمسلسل جديد خلال 4 أيام، منذ عرض مسلسل "The Last of Us" على منصة Max، منذ عامين.

تفاصيل مسلسل The Penguin.

وطرحت شركة DC، رسميا أولى حلقات مسلسلها الجديد، The Penguin، المشتق من عالم The Batman، للمشاهدة حصريا عبر منصة MAX، بتاريخ ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٤.

The Penguin هو مسلسل مكمل لأحداث فيلم The Batman، ويتبع العمل قصة أوزوالد كوبلبوت، ورحلة صعوده من مسخ غير معروف، إلى واحد من أشهر المجرمين، ورجال العصابات، في مدينة جوثام.

