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معرض «الأبد هو الآن» يدمج الماضي بالحاضر بجوار الأهرامات، والذكاء الاصطناعي يتصدر المشهد (فيديو) - أخبار كلمتك

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معرض «الأبد هو الآن» يدمج الماضي بالحاضر بجوار الأهرامات، والذكاء الاصطناعي يتصدر المشهد (فيديو) - أخبار كلمتك

معرض «الأبد هو الآن» يدمج الماضي بالحاضر بجوار الأهرامات، والذكاء الاصطناعي يتصدر المشهد (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 05:28 مساءً - انطلقت اليوم النسخة الرابعة من معرض “الأبد هو الآن” في منطقة هضبة الأهرامات، تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية وهيئة تنشيط السياحة ومنظمة اليونسكو، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 16 نوفمبر 2024.

وقالت نادين عبد الغفار المنسق العام للمعرض في حفل الافتتاح، إن الدورة الرابعة من "الأبد هو الآن" تسعى إلى محاولة طمس الخطوط الفاصلة بين الماضي والحاضر، وبين التقاليد والابتكار، وإقامة بذلك مساحات ديناميكية فيصبح الاكتشاف تجربة تشاركية وليس عمل عابرا فحسـب.

وأوضحت أن "الأبـد هـو الآن"، عبارة عن معـرض فني معاصر يجمع ما بيـن فنانين محلييـن وإقليميين وعالميين للتأمـل فـي عجائب حضارة مصر القديمة من خلال العدسـة التي خلقتهـا ممارسـاتهم الفنية، مضيفة أن المعرض يقام سـنويًا في موقـع التراث العالمي لليونسكو الـذي يصل عمره إلـى 4500 عام، في منطقة أهرامـات الجيزة والهضبة المحيطـة بهـا.

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وأكدت نادين أنه تم تصميم المعرض لتتبع اسـتمرارية الموضوعات التي تمتد من الماضي الأسطوري إلـى يومنا هذا، مرددة صدى الطقـوس القديمة، والحضارات الحيويـة، وهمسات الحكايات المدفونة التي لم يتم اكتشافها بعد، كما يهدف إلى التأكيد علـى أن فهمنا للعالم هو نسـيج دائم التطور ويحثنا على التساؤل عن قدرة سـرد القصص التحويلية بشـكل إيجابي. 

المشاركين بمعرض الأبد هو الآن 

ويشارك في المعرض 12 فنانًا من دول مختلفة ويكونوا كالآتي: كريس ليفين من المملكة المتحدة، فيديريكا دي كارلو من إيطاليا، إك- يون كان من كوريا الجنوبية، جيك مايكل سينجر من جنوب أفريقيا، وجان بوجا سيان من بلجيكا، وجان ماري أبريو من فرنسا، وخالد زكي من مصر، ولوكا بوفي من إيطاليا، وماري خوري من كندا، وشيلو شيف سليمان من الهند، وستوديو ايني - ناسية إنجيليسيس من اليونان، وزافير ماسكارو من إسبانيا.

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المشروع الموازي بمعرض الأبد هو الآن

ولأول مرة منذ انطلاقه، يتضمن المعرض مشروعين متوازيين، فيتضمن المشروع الأول للفنان متعدد التخصصات حسن رجب، وهو فنان مصري، عبارة عن فيديو بالذكاء الاصطناعي لمدة دقيقتان، وقال حسن عن مشروعه: "فـي عالم شاسـع ومتحرك باسـتمرار، توجهـه العولمـة والانفتاح والتواصل
الرقمـي تـًارة، وتزيده اضطرًابا تارة أخرى، لم تكن أسئلة حـول مكانة الفرد فـي هـذا العالـم أو ربما الكون أكثـر إلحاحًا،و تزيد هذه الأسـئلة مع زيادة النمـاذج العالميـة المتغيـرة باسـتمرار، والتـي تترك كل من الفـرد والجماعة في حالـة مـن الارتباك، ومن ثم يؤدي هذا إلى سـؤال أساسـي واحد: من أنا؟ من نحن؟"

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ويقدم حسن رجب عمله المبتكر بعنوان “جسرًا بين التكنولوجيا والفن التقليدي”، ليعرض رؤيته حول كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في توسيع نطاق التعبير الإبداعي.

أما العمل الثاني فهو للفنانة السعودية دانيا الصالح، حيث تشارك بمشروع فيديو يتكون من قطعة مدتها 10 دقائق من صنع الذكاء الأصطناعي تعيد النظر في العصر الذهبي للسينما المصرية.

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ويتناول فيلم "تالشي" الفتـرة الأيقونية الممتدة مـن أربعينيات إلى سـتينيات القـرن العشـرين، والتي ُُتعـرف بالعصر الذهبـي للسـينما المصرية، حيث أنجبت تلـك الحقبـة أفلامًا لا تزال تتردد في الذاكـرة الجماعية لجماهير الشـرق الأوسـط، وكانت قصص هـذه الحقبة السـينمائية تفتـن الجماهير بعروضهـا الموسـيقية الباذخـة، وقصص الحـب العميقة، وأبطالهـا المبهرين، فكانـت نافـذة على عالم مليء بالسـحر والرومانسـية والحسـية، ومع ذلك، فـإن جاذبية "تالشـي" تتجـاوز مجرد الحنين إلـى الماضي، حيث تستكشف بشـكل أعمق التأثيـر الثقافـي التحويلي الـذي أحدثته هذه الأفلام على المجتمعـات المحافظـة فـي المنطقة، ويفحص "تالشـي" هـذه الفترة بدقة، ويلقي الضوء على تصـورات الجمهور والطـرق المتعددة الجوانب التي غيرت بها هذه الأفلام تدريجيًا المواقـف المجتمعية. 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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