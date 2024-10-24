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مشاهير العرب - بعد انتهاء عرض «برغم القانون».. المتحدة تستعد لطرح مسلسل جديد عبر قناة ON - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد انتهاء عرض «برغم القانون».. المتحدة تستعد لطرح مسلسل جديد عبر قناة ON - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد انتهاء عرض «برغم القانون».. المتحدة تستعد لطرح مسلسل جديد عبر قناة ON - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 04:55 مساءً - بدأ قطاع كبير من محبي الدراما في البحث عن مسلسل جديد، وذلك بعد انتهاء عرض مسلسل برغم القانون الذي تعلق الجمهور به وتفاعلوا مع أحداثه المشوقة وأبطاله عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار عرضه خلال الفترة الماضية.

وفي هذا الصدد تحرص الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على توفير باقة مميزة من الأعمال الدرامية للجمهور بشكل متواصل حيث تستعد بعد النجاح الجماهيري الكبير لمسلسل برغم القانون لطرح مسلسل جديد بعنوان «وتر حساس» لـ صبا مبارك خلال الأيام المقبلة.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

مسلسل «وتر حساس»، من بطولة صبا مبارك إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم: محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد العمروى، لبنى ونس، تميم عبده، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حيث يناقش الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة في إطار مشوق ومن المقرر أن يكون مكون من 45 حلقة.

موعد عرض مسلسل وتر حساس

من المقرر انطلاق عرض أولى حلقات مسلسل وتر حساس لـ صبا مبارك يوم 27 أكتوبر عبر قنوات ON في تمام الساعة الـ 7:30 مساء، بينما تعاد الحلقة على قناة ON دراما في تمام الساعة الـ10 مساء.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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