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مشاهير العرب - الموت يفجع الفنان عمرو القاضي في والدته «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - الموت يفجع الفنان عمرو القاضي في والدته «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الموت يفجع الفنان عمرو القاضي في والدته «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 04:55 مساءً - أعلن الفنان عمرو القاضي، عن وفاة والدته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال الساعات القليلة الماضية، مشيرا إلى موعد ومكان العزاء.

وكتب عمرو القاضي عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» معلنا عن وفاة والدته، قائلا: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي))، توفيت إلي رحمة الله تعالي أمي الحبيبة الغالية ونور عيني وسيتم صلاة الجنازة غدًا بالسيدة نفيسه بعد صلاة الجمعة والدفن بمدافن الأسرة بالبساتين».

وأضاف عمرو القاضي: «أصعب كلمات بكتبها في حياتي لكن يهوّن عليّ ما نراه على الشاشات للأهل حوالينا في لبنان والقطاع.. وإنّها راحت للأحن والأرحم، ولا تعز على خالقها الرحمن الرحيم، اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها الفردوس الأعلى انت الكبير الرحيم الغفور، فضلًا وليس أمرًا ارجو الدعاء لأمي».

آخر أعمال عمرو القاضي

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال عمرو القاضي مشاركته في مسلسل صلة رحم بالتعاون مع النجم إياد نصار، الذي عرض خلال موسم رمضان 2024.

ودارت قصة المسلسل في إطار درامي تشويقي، ويناقش قضية تأجير الأرحام، من خلال قصة طبيب تخدير يدعى حسام وزوجته ليلى، يسعى للحصول على طفل، ولكن تواجه زوجته أزمات في ذلك الأمر، مما يجعله يلجأ إلى تأجير رحم فتاة تدعى حنان.

أبطال مسلسل صلة رحم

مسلسل صلة رحم، من ﺇﺧﺮاﺝ تامر نادي وكريم مدحت مخرج منفذ وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد هشام عبية، ومن بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي وأسماء أبو اليزيد ومحمد جمعة وسلوى محمد علي وعابد عناني.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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