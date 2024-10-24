مشاهير العرب - محمد رمضان يثير الجدل بين الجمهور.. هل سيقدم السيرة الذاتية لـ عمر الشريف؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 04:55 مساءً - أثار الفنان محمد رمضان فضول متابعيه على السوشيال ميديا بعدما نشر مجموعة صور من زيارته لأسرة الفنان الراحل عمر الشريف، حيث بدأ يتسأل عدد كبير من متابعي الفنان عن العلاقة التي قد تجمع محمد رمضان بعائلة الفنان العالمي؟ وهل هناك تعاون فني وراء تلك الزيارة؟

وكان من بين الصور التي نشرها رمضان عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صور للمقتنيات الخاصة بالنجم الراحل عمر الشريف من داخل منزله، ومن بينها صورة تحمل توقيعات واهداءات خاصة، منها صورة للفنان عمر الشريف برفقة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والرئيس الأمريكي جيرالد فورد، وعليها توقيع الرئيسين، وغيرها من المقتنيات المهمة للفنان العالمي.

وكان من أبرز الصور، هي الصورة التي تجمع بين محمد رمضان وكل من حفيد الفنان الراحل كارم الشريف، ووالدته في منزلهم، ونشرها رمضان معلقًا عليها: «إرث الأساطير يشرفني أن أكون مع عائلة عمر الشريف».

وتفاعل حفيد الفنان عمر الشريف، مع الصور التي نشرها محمد رمضان عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وعلق قائلا: «لما قابلتك فهمت ليه جدي كان معجب بيك كدا».

آخر أعمال محمد رمضان

وينتظر الفنان محمد رمضان، طرح أحدث أعماله الفنية وهو فيلم «أسد أسود»، وهو من تأليف وإخراج محمد دياب، والذي انتهى من تصويره، استعدادًا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

ويضم فيلم أسد أسود، إلى جانب محمد رمضان عدد من النجوم أبرزهم: ماجد الكدواني وخالد الصاوي وشريف سلامة ورزان جمال وعلي قاسم.

ويذكر أن فيلم هارلي كان آخر عمل فني عرض للفنان محمد رمضان بالسينمات المصرية، وحقق الفيلم نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

فيلم «هارلي» بطولة الفنان محمد رمضان وشاركه البطولة مجموعة من النجوم أبرزهم: مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف.

والعمل الفيلم من إخراج محمد سمير، وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك.

أحداث فيلم هارلي

دارت أحداثه حول مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته للعمل مع إحدى العصابات، ويشارك الفنان محمد رمضان في فيلم هارلي، الفنانة مي عمر، وانتهى الثنائي من تصوير الفيلم خلال شهر رمضان.