فعاليات متعددة بمكتبات مصر الجديدة غدا الجمعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 04:49 مساءً - تنظم مكتبات جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي، مجموعة من الفعاليات غدا الجمعة. وتتناول عددا من الموضوعات التى تتناسب مع كافة فئات المجتمع.

حيث تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل صباح الغد الجمعة، ندوة بعنوان “التواصل الفعال”، تعرض فى عدة محاور القدرة على الاستماع الجيد وفهم الرسائل المرسلة والتعبير عن الأفكار والمشاعر بوضوح.

بينما يناقش الرواق الفلسفي بـمكتبة مصر الجديدة العامة (تفكيك التاريخ)، حيث يتناول: “التاريخ فلسفيا.. نيتشه والتاريخ.. حفريات ميشال فوكو”.

السرد الأدبي والتفسير التاريخي

- السرد الأدبي والتفسير التاريخي.

- التاريخ وفرض المعنى على الماضي.

- الوثيقة والأثر والرواية في التاريخ.

- الأدلة التاريخية والحقائق.

وتنظم مكتبة المستقبل ندوة بعنوان “طاقة الحياة”، تتناول: ما هى الطاقة؟.. هل الإنسان عبارة عن طاقة؟.. “مفهوم الطاقة الحيوية”.

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