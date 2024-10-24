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زينة تدخل في خلافات مع أحمد السقا في أحداث مسلسل "العتاولة 2" - أخبار كلمتك

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زينة تدخل في خلافات مع أحمد السقا في أحداث مسلسل "العتاولة 2" - أخبار كلمتك

زينة تدخل في خلافات مع أحمد السقا في أحداث مسلسل "العتاولة 2" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 04:49 مساءً - تدخل الفنانة زينة التي تلعب شخصية حنة في خلافات مع زوجها الذي يلعب دوره أحمد السقا، ضمن أحداث مسلسل العتاولة 2.

ويحاول طارق لطفي وزوجته التي تلعب دورها الفنانة ثراء جبيل الصلح بينهما، وفي نفس الصعيد تشارك الفنانة فيفي عبده في أحداث الجزء الثاني من مسلسل العتاولة 2، المقرر أن يتم البدء في تصوير أحداثه خلال الشهر المقبل.

وتلعب فيفي عبده شخصية سيدة غنية، تمتلك بعض المحلات في نفس المنطقة التي يتواجد بها طارق لطفي وأحمد السقا وتقوم بمساعدتهم خلال أحداث العمل.

تفاصيل مسلسل العتاولة 2 

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مى كساب، أحمد كشك، هدى الاتربى، نهى عابدين، ميمى جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبوسريع، مريم الجندى، مؤمن نور، محمد التاجى، يسرا الجديدى، وآخرين، وهو من تأليف هشام هلال، وإخراج احمد خالد موسى.

ومسلسل العتاولة تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، والتي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار هو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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