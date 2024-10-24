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قبل انطلاقه غدا، تعرف على أسعار حفل تامر عاشور في فاميلي بارك - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 04:06 مساءً -  يستعد الفنان تامر عاشور، لإحياء حفله الغنائي غدا الجمعة في فاميلي بارك، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا. 

 

حفل تامر عاشور في فاميلي بارك 

 وطرحت الشركة المنظمة لحفل تامر عاشور أسعار التذاكر، وجاءت كالتالي: الفئة الأولى 400 جنيه والفئة الثانية 550 جنيها، والفئة الثالثة 1200 جنيه. 

ومن ناحية أخرى، أحيا تامر عاشور مؤخرا حفلا غنائيا في السعودية على مسرح عبادي الجوهر وسط حضور جماهيري كبير رفع شعار كامل العدد.

 

وغنى  تامر عاشور أيضًا خلال الحفل لأنغام أغنية “يا ريتك فاهمني”، كما أنه قدم أغنية “قلبك يا حول الله” لبهاء سلطان، بالإضافة إلى غنائه أغنية من العشم للهضبة عمرو دياب وسط تفاعل كبير من الحضور.

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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