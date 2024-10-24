مشاهير العرب - لهذا السبب.. نور النبوي يحتفل بنجاح 6 شهور» بعد ساعات من عرضه| صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 03:54 مساءً - احتفل الفنان نور النبوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» بصدارة الحلقة الأولى لمسلسل 6 شهور عبر منصة watch it الرقمية في الساعات الأولى من عرضه، أمس الأربعاء.

وشارك نور النبوي، صورة عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» يحتفل من خلالها بصدارة مسلسل 6 شهور، معلقا عليها قائلا: «الأكثر مشاهدة في مصر، بعد 24 ساعة من عرض مسلسل 6 شهور دخل في التوب 3 على واتش إت».

تفاصيل مسلسل 6 شهور

ويعد مسلسل 6 شهور، أول بطولة مطلقة لـ الفنان نور النبوي، إلى جانب عدد من نجوم الفن أبرزهم نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة، والمسلسل من تأليف عمرو أبو زيد و أحمد هشام، وإخراج مصطفي سولي، ومشرف عام مصطفى العوضي، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

وتدور أحداث مسلسل 6 شهور في إطار من التشويق والاثارة حيث سيكون لكل حلقة نجم متواجد في الأحداث ومن المقرر أن يتكون المسلسل من 10 حلقات.

موعد عرض مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي

ويتمكن الجمهور من متابعة الحلقة الثانية من مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي، الأربعاء المقبل الموافق لـ 2 نوفمبر عبر منصة واتش ات، في تمام الساعة الـ 12 من منتصف الليل، ومن المتوقع أن تشهد الكثير من التفاصيل المثيرة والمشوقة.