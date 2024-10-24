ميجان ذي ستاليون في تعاون جديد مع فرقة الكيبوب TWICE - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 03:49 مساءً - أعلنت مغنية الراب الأمريكية ميجان ذي ستاليون مساء أمس عن قائمة أغاني ألبومها المقبل "MEGAN: ACT II"، ليتصدر خلال دقائق جميع مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت المطربة عن الأسماء التي من المقرر أن تشارك معها في الأغاني.

وتضمن ألبوم ميجان "MEGAN: ACT II" نسخة جديدة من الهيت “Mamushi” التي سبق وطرحتها في يونيو الماضي، بالتعاون مع فتيات فرقة الكيبوب TWICE، ومن ضمن الأغاني الموجودة بالالبوم اغنية ميغان مع آرام من BTS التي صدرت في سبتمبر بعنوان "Neva Play".

ألبوم توايس الجديد "Sweetest Obsession"

الجدير بالذكر أن فرقة توايس سبق وأعلنت عن إصدار ألبومها الثاني لهذا العام بعنوان "Sweetest Obsession" وذلك إحتفالًا بالذكري الـ 9 لترسيمهم كفريق ومن المقرر اصداره في ديسمبر 2024.

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