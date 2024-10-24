مشاهير العرب - إيمان العاصي توجه رسالة لصناع العمل بعد نهاية حلقات برغم القانون (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 03:38 مساءً - حرصت الفنانة إيمان العاصي، على توجيه رسالة للمشاركين معها في بطولة مسلسل برغم القانون، وذلك قبل عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل الذي تمكن من تحقيق الكثير من النجاح من خلاله.

في هذا السياق، شاركت إيمان العاصي صورة عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» من كواليس برغم القانون، وعلقت عليها قائلة: «خلصت الرحلة الحلوة الحمد لله على خير.. رحلة بدأت فيها في شهر يناير 2024، مع المنتج الفنان صاحب الرؤية الفنية الكبيرة والمهمة والناجحة في عالم الدراما».

وأضافت: «سعيدة جدًا باختيارك ليا بعمل مسلسل متكامل زي برغم القانون خطوة مهمة جدًا في مشواري الفني بشكرك على الثقة فيا جدًا، أستاذة نجلاء الحديني، مافيش كلام يوصف حبي واحترامي ليكي ولفنك ورؤيتك الموضوعيو لكل الشخصيات وأبعادها النفسية أنا محظوظه جدًا بشغلي معاكي».

وأضافت: «أستاذ شادي عبد السلام، أنت أستاذ بفنك وموهبتك قدرت تعيشنا جوا الشخصيات و تفاصيلك الخاصة بكل شخصية اللي خلقتها لينا بشكرك على كل توجيه وتعبك ومجهودك علشان يطلع العمل بالشكل دا».

وتابعت: «كل الزملاء الفنانين اللي بجد أتشرفت بالعمل معاكم لأنكم إضافة لأي عمل بفنكم وخبرتكم ومحبتكم لمهنتكم والتفاني المطلق رغم أي حاجة صعبة عشناها سوا هتوحشوني قوي قوي والله، أنا أسفة لو كنت نسيت حد كلكم عندي مقامكم كبير قوي».

وواصلت: «أخيرًا الجمهور العظيم اللي اغمرتونا بمحبتكم و تقديركم الطيب لكل صناع العمل كلمة شكراً مش كفايه ليكم كنتم أصحاب الرحلة والمشوار كنا بنقرأ كل تعليقاتكم و شوفنا تفاعلكم معانا و اتبسطنا قووووي انه تعبنا كانت نتيجته رضاكم ودا كان اللي بنسعي ليه».

تفاصيل مسلسل برغم القانون

تدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار درامي اجتماعي حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين «ليلى وهاشم»، ليختفي «أحمد» زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل «ليلى» إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.