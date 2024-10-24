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الموت يفجع الفنان محمد العمروسي - أخبار كلمتك

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الموت يفجع الفنان محمد العمروسي - أخبار كلمتك

الموت يفجع الفنان محمد العمروسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 03:33 مساءً - أعلن الفنان محمد العمروسي منذ قليل عن وفاة خاله دون الإفصاح عن موعد الجنازة أو العزاء.

وكتب العمروسي من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "لله ما أعطى وللهِ ما أخذ، وكلُّ شيءٍ عندهُ،  بأجلٍ مُسمّى ولا نقولُ إلّا ما يُرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون، خالي في  ذمة الله ربنا يرحمك ويغفر لك ياحبيبي ويجعل تعبك في ميزان حسناتك يارب".

وتابع: “إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وان لفراقك لمحزنون البقاء لله وحده، قال الله تعالى: "”يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة  فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"، وبَشِّرِ الصَّابِرِينَ  الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ “. 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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