الموت يفجع الفنان محمد العمروسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 03:33 مساءً - أعلن الفنان محمد العمروسي منذ قليل عن وفاة خاله دون الإفصاح عن موعد الجنازة أو العزاء.

وكتب العمروسي من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "لله ما أعطى وللهِ ما أخذ، وكلُّ شيءٍ عندهُ، بأجلٍ مُسمّى ولا نقولُ إلّا ما يُرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون، خالي في ذمة الله ربنا يرحمك ويغفر لك ياحبيبي ويجعل تعبك في ميزان حسناتك يارب".

وتابع: “إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وان لفراقك لمحزنون البقاء لله وحده، قال الله تعالى: "”يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"، وبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ “.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.