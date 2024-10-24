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مشاهير العرب - مي فاروق تختتم مهرجان الموسيقى العربية 32 الليلة «صور» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مي فاروق تختتم مهرجان الموسيقى العربية 32 الليلة «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مي فاروق تختتم مهرجان الموسيقى العربية 32 الليلة «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 03:05 مساءً - تختتم الفنانة مي فاروق، فعاليات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ 32، اليوم الخميس الموافق لـ 24 أغسطس، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، والذي أقيم تحت رعاية وزارة الثقافة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومن المفترض، أن ينطلق حفل مي فاروق ضمن فعاليات ختام مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ 32، في تمام الساعة الـ 8 مساء على مسرح النافورة، وتقدم خلاله باقة من أحسن أعمالها الغنائية، ويشاركها كل من الصوليستات الفنان مصطفى داغر الكمان، الفنان إسلام القصبجي العود، الفنان السعودي على خفاجى البيانو والفنان يحيى مهدي تشيللو وصلة فنية موسيقية لعزف أشهر الألحان، التي شكلت الوجدان الفني للجمهور المصري والعربي.

الفنانة مي فاروق

أسعار تذاكر حفل مي فاروق في مهرجان الموسيقي العربية 32

وكانت الشركة المنظمة لحفل مي فاروق ضمن فعاليات الموس يقي العربية 32، طرحت أسعار التذاكر التي تراوحت ما بين، التذكرة البرونزية بسعر 500 جنيه. - التذكرة السيلفر بسعر 750 جنيها. - التذكرة الذهبية بسعر 1000 جنيه. - التذكرة البلانتينية بسعر 1500 جنيه.

الفنانة مي فاروق

مهرجان الموسيقى العربية 2024

وانطلقت فعاليات الدورة الـ32 لـ مهرجان الموسيقى العربية، برئاسة الدكتور خالد داغر، خلال الفترة من 11 حتى 24 أكتوبر المقبل، وستشهد مجموعة كبيرة من الحفلات الغنائية والموسيقية، بمشاركة العديد من نجوم الغناء في الوطن العربي.

ومن أبرز المشاركين، هاني شاكر، وعلي الحجار، ومدحت صالح، وعاصي الحلاني، ووائل جسار، ومي فاروق، وعبير نعمة، ومروة ناجي، والموسيقار عمر خيرت.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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