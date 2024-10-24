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آبل تطرح التريلر الأول للموسم الثاني من مسلسل Severance - أخبار كلمتك

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آبل تطرح التريلر الأول للموسم الثاني من مسلسل Severance - أخبار كلمتك

آبل تطرح التريلر الأول للموسم الثاني من مسلسل Severance - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 24 أكتوبر 2024 02:58 مساءً - severance، طرحت منصة '+AppleTV، التريلر التشويقي الأول للموسم الثاني، من مسلسلها المرتقب  Severance.

https://x.com/AppleTV/status/1849073296643437043

 

موعد عرض الموسم الثاني

 وأعلنت منصة آبل، عن عرض الموسم الثاني من مسلسلها الناجح، Severance، بتاريخ 17 يناير ٢٠٢٥.

وأوضحت منصة '+AppleTV'، أن الموسم الثاني من مسلسل Severance، سيحمل عدة مفاجآت للمشاهدين.

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بن ستيلر يكشف تفاصيل جديدة عن الموسم الثاني لمسلسل SEVERANCE

 كشف الممثل الشهير، والقائم على إخراج وإنتاج مسلسل منصة آبل الناجح، SEVERANCE، عن تفاصيل جديدة حول مصير الموسم الثاني من المسلسل.

وأكد بن ستيلر، في تصريحات صحفية، أن التأخر في إنتاج الموسم الثاني من مسلسل SEVERANCE، جاء بسبب حرص فريق العمل، علي إنتاج موسم ثان أقوى من الأول، الذي حقق نجاحا كبيرا، وحصد عشرات الجوائز، قائلا: "العمل مستمر على الموسم الثاني من المسلسل، نحن نعمل على ذلك حتى لحظة عرضه على الشاشة".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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