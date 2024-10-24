مشاهير العرب - محمد محمود عبد العزيز وزوجته في ضيافة صاحبة السعادة الاثنين المقبل (صورة) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 24 أكتوبر 2024 02:50 مساءً - يحل الفنان محمد محمود عبد العزيز وزوجته، ضيوف على برنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس من خلال شاشة DMC الحلقة المقبلة، والتي تأتي بعد النجاح الأخير الذي حققه في بطولة مسلسل برغم القانون بشخصية محمود شرشر.

ومن المقرر أن يكشف محمد محمود عبد العزيز خلال استضافته ببرنامج صاحبة السعادة، عن الكثير من التفاصيل المثيرة حول حياته الخاصة والفينة، التي ستذاع يوم الاثنين المقبل عبر شاشة DMC>

آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز

وتعد أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز مشاركته في مسلسل برغم القانون بالتعاون مع النجمة إيمان العاصي، والذي عرض مؤخرا عبر شاشة DMC.

قصة مسلسل برغم القانون

وتدور أحداث مسلسل برغم القانون في إطار درامي اجتماعي حول ليلى المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أي سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10 سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين «ليلى وهاشم»، ليختفي «أحمد» زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل «ليلى» إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.

أبطال مسلسل برغم القانون

كما يشارك في بطولة مسلسل برغم القانون بجانب الفنانة إيمان العاصي كلًا من «هانى عادل، محمد القس، ليد فواز، جوري بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، ياسر عزت، نبيل علي ماهر، بتول الحداد، ريهام محيي الدين، وغيرهم من فنانين»، تأليف جلاء الحديني، إخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.